２００３−０４年シーズンの無敗優勝以来となる悲願のプレミアリーグ制覇に向かってひた走るアーセナルが、すでに来季の補強ポイントである右ＳＢ獲得のため、ローマ所属のブラジル代表ＤＦウェズレイ・フランカ（２２）をリストアップしたことが明らかになった。

英サッカーサイト『チームトーク』が掲載した記事によると、アーセナルは今季のローマにおけるフランカの活躍に注目。運動量と円熟しつつある守備能力に加え、２６試合のリーグ戦で４ゴールもゲット。移籍金は５０００万ポンド（約１０８億円）と見積もられている。

アーセナルは近年の右ＳＢを日本代表ＤＦ冨安健洋とともに支えたベン・ホワイトが今季限りで退団することが確実視されており、その後継者探しに力を注いでいるという。

フランカの他にもニューカッスル所属のイングランド代表ＤＦティノ・リブラメント（２３）、フランクフルト所属のドイツ代表ＤＦナムディ・コリンズ（２３）、モナコ所属のブラジル代表ＤＦバンデルセン等、才能豊かな若手右ＳＢが獲得候補として挙げている。