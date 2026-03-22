お買い得？快進撃を支えた“意外なアイテム”がオークションに…「最高かも」イタリア代表が使用【WBC】

イタリア代表が使用したエスプレッソマシーンがオークションに出されている(C)Getty Images

“意外なアイテム”が注目を集めている。

ベネズエラ代表の優勝で2週間の戦いが幕を閉じた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。日本代表「侍ジャパン」の “お茶たてポーズ”など、選手たちのユニークな行動も話題となった今大会だが、その中で現在、再び脚光を浴びているのは、イタリア代表が見せた本塁打セレブレーションだ。

【動画】強いぞイタリア！ベンチではエスプレッソが用意され…

1次ラウンドで米国代表、メキシコ代表を撃破するなど、4戦全勝の1位通過を決め、準々決勝でもプエルトリコ代表を下したイタリア代表。本塁打を放った際、ダグアウトに置いてあるエスプレッソマシンでエスプレッソを淹れ、飲み干すセレブレーションでも反響を呼んだ。

その実物がなんと現在、MLB公式のオークションサイトに出品されている。日本時間3月20日、MLB公式Xは、「今日見たものの中でも最高かもしれない」と綴り、実際の商品画像を掲載。「イタリア代表のエスプレッソマシンがオークションに出品されている」と泣き笑いの絵文字を添えており、関心度は高いようだ。