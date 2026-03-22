石川県内で火災が相次ぐ中、林野火災を想定した消防訓練が行われ、2025年、金沢市に創設された女性分団員も初めて参加しました。

訓練は、林野火災警報が発令され、防風林から周囲に延焼する想定で行われました。

女性分団員「初の実践訓練」

22日は金沢市内の自動車学校を現場に見立て、金沢市の消防団員らは、緊急時の放水活動などを確認し、2025年4月に発足した女性分団員も初めて実戦的な訓練に参加しました。

◇金沢市第三消防団女性分団・太田裕子分団長…「体力面とか機材の重さが苦戦した。教えていただいた指導していただいたことはできたと思っている。市民の安心・安全がモットーなので貢献できるように頑張りたい」

金沢市には女性分団が3つあり合わせて34人が所属しています。

将来的には避難誘導などの後方支援で活躍が期待されています。

枯草燃え広がる火災相次ぐ

ところで、石川県内全域に乾燥注意報が発表された22日は午前中、穴水町沖波で田んぼなど4000平方メートルを焼く火事があったほか、羽咋市内でも燃やしていた枯草が5500平方メートル燃え広がり、消防に消し止められました。

空気が乾燥する、この時期、消防では火の取り扱いに注意するよう呼びかけています。