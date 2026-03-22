◆第７４回阪神大賞典・Ｇ２（３月２２日、阪神競馬場・芝３０００メートル＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権、良）

伝統の長距離重賞が１０頭立てで行われ、６番人気のアクアヴァーナル（牝５歳、栗東・四位洋文厩舎、父エピファネイア）は２着。当レースが３月に実施されるようになった１９８７年以降では初の牝馬制覇はならなかった。

これまで２４００メートル以上では７戦３勝、２着３回。長距離路線で結果を出し、格上挑戦だった前走の万葉Ｓでオープン初勝利。重賞初挑戦、牡馬の一線級が相手となった今回も、自慢のスタミナで健闘した。

勝ったのは武豊騎手騎乗で１番人気のアドマイヤテラ（武豊騎手で、勝ち時計は３分２秒０。２２年菊花賞でアスクビクターモアがマークした３分２秒４を上回るコースレコードでの勝利。３着には２番人気のダノンシーマ（川田将雅騎手）が入った。

坂井瑠星騎手（アクアヴァーナル＝２着）「ロスなく、いいところで運べましたし、力を出し切ってくれました。頑張ってくれたと思います」

四位調教師「最高の騎乗じゃないかな。じっと我慢して、折り合いの心配もなかった。馬ごみでの競馬もできて、１００点の競馬だったと思います」