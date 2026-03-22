◆センバツ第４日 ▽１回戦 山梨学院―長崎日大（２２日・甲子園）

昨秋の関東大会覇者・山梨学院が、初戦で長崎日大と激突。２３年春以来の頂点を目指し、「２番・一塁」で先発出場した最速１５２キロの投打二刀流・菰田陽生（３年）が衝撃の“初スイング弾”をかっ飛ばした。

初回１死で相手先発の古賀友樹に対すると、初球の高めに入ったカーブを強振。快音を残した打球は左翼ポール際へと伸び、そのまま左翼席へ着弾した。まさに打った瞬間の豪快アーチに、菰田は一塁を回ったところで右手を上げてガッツポーズ。怪物の一発に甲子園はどよめきに包まれた。山梨学院は菰田の一発から打線がつながり、長短打４本とスクイズも決めて一挙５得点を奪った。菰田は４点リードの５回、守備についた際に打者走者と接触。ファーストミットは宙に舞い、菰田は一塁ベース付近に倒れ込んだ。いったんベンチ裏へと治療のために引き揚げその後グラウンドへと戻ったが、５回終了後ベンチへと下がった。

今年１月に決まったチームスローガンは「信玄砲打線―連打の山梨学院―」。山梨にゆかりの深い戦国武将・武田信玄から命名したもので、１月上旬に詳細が記された用紙が選手に手渡された。そこには「武田信玄の戦いは、一人の力ではなく連動・統率・継続によって勝ち続けた。山梨学院の打線も同じ。一人の一撃で終わらせず、次の一打、さらに次の一打へと連なる打線を私たちは『信玄砲打線』と呼ぶ」と、由来が記された。

吉田洸二監督（５６）は、「特に信玄砲の“砲”は大砲を表すと思うんです。菰田がガーンと打って一気に乗っていけたら」と語っていたが、イメージ通りの菰田の活躍で３年ぶりの優勝へ勢いよく滑り出した。