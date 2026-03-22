富士山旅2日目は山中湖方面へ。淡水魚専門の水族館で珍しい魚を前に大盛り上がり！／松本ぷりっつの夫婦漫才旅 ときどき3姉妹 おっぺけまかりとおる編
おいしいものを食べて、新しい経験をする。それが楽しい家族と一緒だったら、最高ですよね！
【漫画】『松本ぷりっつの夫婦漫才旅 ときどき3姉妹』を第1回から読む
おっぺけぶり健在の3姉妹と富士山を望む絶景旅に出かけ、開運を求めて夫婦で家族で全国を駆け巡る。「ご当地名物めし」をめぐる旅では食いしん坊ファミリーの本領発揮！ 超インドア派だけど、おいしい＆かわいいもの、楽しくて新しい体験が大好きな松本ぷりっつ夫婦の、毎度おなじみ爆笑漫才旅をお楽しみください。
最新刊となる第7弾『松本ぷりっつの夫婦漫才旅 ときどき3姉妹 推し旅編』は3月19日の発売。きっとあなたも家族や大切な人を誘って、ふらりと旅に出かけたくなるはずです！
※本記事は『松本ぷりっつの夫婦漫才旅 ときどき3姉妹 おっぺけまかりとおる編』（松本ぷりっつ/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました。
※掲載内容はすべて体験した当時の情報によるものです。現在とは異なる場合がありますのでご了承ください。お出かけの際は、旅行先の自治体、施設などの最新情報をご確認ください。
■富士山の絶景をみながら湖のまわりで遊びつくす旅
エリア 山梨県・河口湖＆山中湖周辺
【漫画】『松本ぷりっつの夫婦漫才旅 ときどき3姉妹』を第1回から読む
おっぺけぶり健在の3姉妹と富士山を望む絶景旅に出かけ、開運を求めて夫婦で家族で全国を駆け巡る。「ご当地名物めし」をめぐる旅では食いしん坊ファミリーの本領発揮！ 超インドア派だけど、おいしい＆かわいいもの、楽しくて新しい体験が大好きな松本ぷりっつ夫婦の、毎度おなじみ爆笑漫才旅をお楽しみください。
※本記事は『松本ぷりっつの夫婦漫才旅 ときどき3姉妹 おっぺけまかりとおる編』（松本ぷりっつ/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました。
※掲載内容はすべて体験した当時の情報によるものです。現在とは異なる場合がありますのでご了承ください。お出かけの際は、旅行先の自治体、施設などの最新情報をご確認ください。
■富士山の絶景をみながら湖のまわりで遊びつくす旅
エリア 山梨県・河口湖＆山中湖周辺