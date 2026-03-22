3児の母・近藤千尋、キャラクター型の「かわちい朝ごはん」披露「朝から気分上がる」「焼き色が食欲そそる」の声
【モデルプレス＝2026/03/22】モデルの近藤千尋が3月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの朝食を披露し、注目を集めている。
【写真】36歳3児の母モデル「娘さんたち喜びそう」ちいかわ型の手作りパンケーキ
近藤は「かわちい朝ごはん」と添え、写真を公開。「ちいかわ」の形のパンケーキと、ミッキーマウスのモチーフが入ったパンケーキが並ぶプレートを披露した。
この投稿に「朝から気分上がる」「焼き色が食欲そそる」「可愛いし美味しそう」「娘さんたち喜びそう」などと反響が集まっている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「娘さんたち喜びそう」ちいかわ型の手作りパンケーキ
◆近藤千尋「かわちい朝ごはん」公開
近藤は「かわちい朝ごはん」と添え、写真を公開。「ちいかわ」の形のパンケーキと、ミッキーマウスのモチーフが入ったパンケーキが並ぶプレートを披露した。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿に「朝から気分上がる」「焼き色が食欲そそる」「可愛いし美味しそう」「娘さんたち喜びそう」などと反響が集まっている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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