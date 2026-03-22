New Era®×Casseliniコラボ♡大人可愛いキャップが登場

人気ブランドCasseliniから、スポーツ・ライフスタイルブランドNew Era®との注目コラボが登場♡大人の女性に似合う、さりげない可愛らしさと洗練されたデザインが魅力のキャップは、デイリーコーデに取り入れやすいのがポイントです。カジュアルになりすぎず、程よく女性らしさをプラスしてくれる新作アイテムに注目です。

フラワーロゴの上品キャップ

「【New Era® × Casselini】ロゴキャップ」は、Casseliniの頭文字「C」をフラワーモチーフで繊細に表現したデザインが特徴。

主張しすぎない上品な可愛らしさで、大人のカジュアルスタイルにも自然に溶け込みます。

価格は6,600円（税込）、サイズはフリー。カラーはブルーとホワイトの2色展開で、爽やかな印象からナチュラルな雰囲気まで幅広く楽しめます。

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さりげない刺繍で差がつく

「【New Era® × Casselini】モチーフキャップ」は、シンプルなベースにワンポイント刺繍を施したデザイン。

控えめなサイズ感と配置にこだわることで、コーディネートに自然に馴染みながらもさりげないアクセントに。

価格は6,600円（税込）、サイズはフリー。カラーはブラック、ベージュ、ネイビーの3色展開で、どんなスタイルにも合わせやすいラインナップです。

大人カジュアルに最適

今回のコラボは、カジュアルすぎない絶妙なバランスが魅力。デニムスタイルやワンピースコーデにプラスするだけで、こなれた印象を演出してくれます。

また、どちらのキャップも日常使いしやすいデザインなので、季節を問わず活躍。シンプルな中にさりげない個性を取り入れたい方にぴったりのアイテムです。

毎日にさりげない可愛さを♡

New Era®とCasseliniのコラボキャップは、カジュアルの中に女性らしさをプラスしてくれる頼れる存在♡

主張しすぎないデザインだからこそ、どんなコーデにも取り入れやすく、毎日のスタイリングに自然と溶け込みます。シンプルだけど少し特別、そんなおしゃれを楽しみたい方におすすめのアイテムです♪