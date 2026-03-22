見たことない！ クルマの「給油口の内部」一体どうなってるの？

2026年3月後半の今、ホルムズ海峡封鎖を要因とするガソリン価格の異常な高騰は、我々ドライバーにとって頭の痛い社会問題となっています。

少しでも安いガソリンスタンドを探し、ため息をつきながら給油ノズルを握る方も多いでしょう。

【画像】「すげえぇぇ！」 これが給油口の奥の「意外な構造」です！（24枚）

そんな給油のひとときに、ふと「ノズルの先はどうなっているのだろう？」と疑問に思ったことはないでしょうか。

一般的なクルマは前方にエンジンがありますが、給油口は車両の後方に位置しています。

この遠く離れた距離をガソリンはどのように移動しているのでしょうか。

給油口を開けた奥にすぐ燃料タンクがあると思うかもしれませんが、実はそこに見えているのはタンクではありません。

給油口から燃料タンクまでは「フィラーパイプ」と呼ばれる専用の管で繋がっています。

黒い樹脂製の丈夫なホースであることが多く、車種によっては1メートルほどの長さがあり、このパイプ自体に3リッター程度の燃料を蓄えることができます。

私たちが給油ノズルを差し込んでいるのは、まさにこのフィラーパイプの入り口なのです。

注ぎ込まれた燃料はフィラーパイプを下って車両の底面付近の燃料タンクへ流れ込みます。

そしてタンク内の燃料ポンプが作動し、前方にあるエンジンルームまで伸びる配管を通じて圧送されていく仕組みです。

では、なぜ配管を長くしてまでエンジンとタンクを離すのでしょうか。

その最大の理由は、クルマの「重量配分」です。

一般的な普通車の場合、ガソリンは満タンで50キロを超えます。

重たいエンジンが前方にあるうえに燃料タンクまで前方に配置すると、極端な前荷重になり走行バランスが崩れてしまいます。

そのため、タンクを後方に配置して全体のバランスを最適に保っているのです。

また、安全面の制約も関係しています。

マフラーなど排気系統は高温になるため、揮発性の高い燃料を近づけるのは危険。

さらに、タンクを室内に寄せると居住空間が狭くなり、車両の底へ下げすぎると「最低地上高9センチ以上」の保安基準を満たせなくなります。

段差で底を打ち付けて燃料が漏れる大事故を防ぐためにも、設計者は最適な搭載位置をミリ単位で計算しているのです。

この厳しい条件を逆手に取り、工夫で空間を広げたのがホンダの「センタータンクレイアウト」です。

厚さ15センチほどの極薄タンクを前席中央の床下に配置するアイデアで、後席の床下を空けて多彩なシートアレンジを可能にしました。

他にも、エンジンが後方にあるポルシェなどのRR車では前輪車軸付近にタンクを置いたりと、クルマに合わせて配置は様々です。

高騰により給油のたびに気が滅入りますが、その一滴一滴は緻密に計算されたルートを通ってエンジンへ運ばれています。

次回の給油では、給油口の奥の技術に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。