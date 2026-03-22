「無事でいてくれ」マリノスに激震…川崎との一戦で起きた悲劇にSNSざわつく「やばそうだった」「大丈夫なんか」
横浜Ｆ・マリノスは３月22日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第８節で川崎フロンターレとMUFGスタジアム（国立競技場）で対戦している。
30分に谷村海那の得点で先制した横浜FMだが、45＋３分にアクシデントが発生する。
川崎の左CKを味方がクリアすると、自陣のペナルティアーク付近でルーズボールを拾った遠野大弥がドリブルを開始。しかし、センターサークル内あたりまで持ち運ぶと、どこかを痛めたのか自ら倒れ込んでしまう。そのまま起き上がることができず、ストレッチャーで運ばれてピッチを後にした。
今季ここまで７試合に先発し、３得点をマークするなど主力として躍動していた27歳のMFがまさかの負傷交代。SNS上では、「アキレス腱っぽいかな」「やばそうだった」「「怪我が重くないといいな」「無事でいてくれ」「大丈夫なんか」「長期離脱かもな」「心配過ぎてもう気持ちが落ち込む」などの声があがった。
ファンも状態を心配している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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30分に谷村海那の得点で先制した横浜FMだが、45＋３分にアクシデントが発生する。
川崎の左CKを味方がクリアすると、自陣のペナルティアーク付近でルーズボールを拾った遠野大弥がドリブルを開始。しかし、センターサークル内あたりまで持ち運ぶと、どこかを痛めたのか自ら倒れ込んでしまう。そのまま起き上がることができず、ストレッチャーで運ばれてピッチを後にした。
今季ここまで７試合に先発し、３得点をマークするなど主力として躍動していた27歳のMFがまさかの負傷交代。SNS上では、「アキレス腱っぽいかな」「やばそうだった」「「怪我が重くないといいな」「無事でいてくれ」「大丈夫なんか」「長期離脱かもな」「心配過ぎてもう気持ちが落ち込む」などの声があがった。
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