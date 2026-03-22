◇プロ野球 オープン戦 オリックス1-0阪神(22日、京セラドーム)

阪神がオープン戦最終戦に臨み、オリックスに0-1で敗れました。

先発の2年目・伊原陵人投手は初回を3者凡退。2回は杉本裕太郎選手にツーベースを打たれますが、けん制アウトとライトフライでしのぎます。

3回は先頭にヒットを許しますがダブルプレーなどで抑え、5回76球、被安打3、1奪三振、無失点の好投を披露しました。伊原投手は対外試合5試合（オープン戦は3試合）登板し、19イニング無失点としています。

打線は初回に中野拓夢選手がスリーベース、6回に森下翔太選手がツーベースを打ちますが後続が倒れ無得点。試合は6回裏に2番手の早川太貴投手が1点を失い0-1で惜敗となりました。

阪神はこれでオープン戦9勝5敗1分けで日程が終了。投手陣の活躍が目立ち、エースの村上頌樹投手が3試合2勝0敗合計11イニング2失点（自責点1）、郄橋遥人投手が4試合2勝0敗合計15イニング1失点（自責点1）などチームは12球団最少の23失点で、防御率はわずかに1.44と唯一の1点台としています。