Snow Man目黒蓮、『SAKAMOTO DAYS』完成披露にカナダから中継参加 高橋文哉に「リモートでイジるのやめて（笑）」

Snow Man目黒蓮、『SAKAMOTO DAYS』完成披露にカナダから中継参加 高橋文哉に「リモートでイジるのやめて（笑）」