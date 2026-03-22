Snow Man目黒蓮、『SAKAMOTO DAYS』完成披露にカナダから中継参加 高橋文哉に「リモートでイジるのやめて（笑）」
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮（29）が主演を務める実写映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）の完成披露舞台あいさつが22日、都内で行われた。『SHOGUN 将軍』の撮影でカナダに滞在中の目黒がリモートで参加したほか、高橋文哉（25）、横田真悠（26）、塩野瑛久（31）、戸塚純貴（33）らキャストと、福田雄一監督（57）が登壇した。
【写真】かわいい（笑）独特なポーズで悩む目黒蓮
今作は、鈴木祐斗氏の同名漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）を福田雄一監督が実写映画化。最強の殺し屋だった坂本が、結婚を機に表舞台から姿を消し、家族と商店を営みながらも、かつての宿敵たちに狙われていくアクションコメディだ。実写化にあたり、目黒は“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになると急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”という二面性ある坂本を演じ分け、超人的なアクションにも挑む。
少し伸びた前髪を上げ、「坂本商店」のロゴが入ったTシャツにベージュのカーディガンを重ねた姿で登場した目黒は、登壇陣がスクリーンを見上げる中、「こういう変わった形で、でかいスクリーンですごいデカく写っちゃってるんですけど、みなさんに笑っていただけたらうれしいです」とにっこり。
「もともと好きな作品だったので、そんな作品に坂本役として携わることができて、この楽しいチームに出会えることができて、貴重な時間になったと思います。みなさんが見てどんな反応するか楽しみです」とあいさつ。高橋は、「目黒さんお久しぶりです！おおきいですよ！きょうも！」と声をかけ、目黒が鼻に指をあててMCからの質問に悩む素振りをすると、「そのポーズなんですか？」とツッコミ。目黒は「リモートでイジるの辞めてもらっていいですか！ラグあるんで」と笑顔で返すなど、登壇陣がにこやかに見守るなかで微笑ましいやりとりを見せていた。
MCは、青木源太アナウンサーが務めた。
【写真】かわいい（笑）独特なポーズで悩む目黒蓮
今作は、鈴木祐斗氏の同名漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）を福田雄一監督が実写映画化。最強の殺し屋だった坂本が、結婚を機に表舞台から姿を消し、家族と商店を営みながらも、かつての宿敵たちに狙われていくアクションコメディだ。実写化にあたり、目黒は“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになると急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”という二面性ある坂本を演じ分け、超人的なアクションにも挑む。
「もともと好きな作品だったので、そんな作品に坂本役として携わることができて、この楽しいチームに出会えることができて、貴重な時間になったと思います。みなさんが見てどんな反応するか楽しみです」とあいさつ。高橋は、「目黒さんお久しぶりです！おおきいですよ！きょうも！」と声をかけ、目黒が鼻に指をあててMCからの質問に悩む素振りをすると、「そのポーズなんですか？」とツッコミ。目黒は「リモートでイジるの辞めてもらっていいですか！ラグあるんで」と笑顔で返すなど、登壇陣がにこやかに見守るなかで微笑ましいやりとりを見せていた。
MCは、青木源太アナウンサーが務めた。