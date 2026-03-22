トランジスタグラマー・和地つかさ、32歳の“完熟の肢体”
グラビアアイドルの和地つかさ（32）が、16日発売の『週刊プレイボーイ』13＆14号（集英社）のグラビアに登場した。
【写真】32歳の“完熟の肢体”をみせた和地つかさ
和地は、1993年5月13日生まれ、栃木県出身。2011年、アイドルグループのメンバーとしてデビュー。13年に『ミスヤングチャンピオン2013』のセミファイナリストとなり、グラビア活動を始める。身長148センチと小柄ながら、B90・W62・H86センチというプロポーションを武器に活躍。21年、パーソナルトレーナージム「RIZAP」にてダイエットに挑戦し話題となった。
今回のグラビアでは、トランジスタグラマーである和地が、32歳の完熟ボディを存分に見せている。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDには宮部のぞみ、そのほか杉本有美、宇咲、高橋かの、神南りな、菊池桃子が登場する。
【写真】32歳の“完熟の肢体”をみせた和地つかさ
和地は、1993年5月13日生まれ、栃木県出身。2011年、アイドルグループのメンバーとしてデビュー。13年に『ミスヤングチャンピオン2013』のセミファイナリストとなり、グラビア活動を始める。身長148センチと小柄ながら、B90・W62・H86センチというプロポーションを武器に活躍。21年、パーソナルトレーナージム「RIZAP」にてダイエットに挑戦し話題となった。
今回のグラビアでは、トランジスタグラマーである和地が、32歳の完熟ボディを存分に見せている。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDには宮部のぞみ、そのほか杉本有美、宇咲、高橋かの、神南りな、菊池桃子が登場する。