阪神大賞典・Ｇ２が３月２２日に行われ、武豊騎手騎乗の１番人気のアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）が勝利し、重賞２勝目をマークした。鞍上の武豊騎手は１９８７年のデビューから４０年連続の重賞Ｖ。自身の持つ前人未到の記録を更新した。

同騎手の重賞初制覇は、デビューした１９８７年の１０月１１日に行われた京都大賞典で騎乗したトウカイローマンによって達成。当時の報知新聞には以下の通り報じられている。

新人・武豊はデビュー以来初の重賞勝ちを飾った。待望の、という表現はルーキーに対して適当でないかもしれない。だが、武豊の周囲には確実にそんなムードがあった。新人最多勝更新のカウントダウンに入ったスーパールーキーに欠けていたものが重賞のタイトルだった。シヨノリーガルでの２度の２着。とくにセントウルＳの鼻差惜敗で、初重賞制覇はいつかが注目の的になっていた。

が、まさかだ。このトウカイローマンでやってのけるとは･･･。オークス馬とはいえすでに７歳。５７キロの別定重量では善戦は見込めても勝つまではというのが、大方の予想だった。それをあっさり覆してしまうのだからこれはもう“天才”というフレーズを使ってもいいだろう。

（中略）

このジョッキーの実力は、間違いなく数人のトップクラスに入るもの。だが、そんなルーキーもＧ２制覇を前にしては冷静ではいられなかったようだ。最終レースが終わってからのヒーローインタビューでは、ちょっぴり苦笑してこういった。「ところで、２着は何だったんですか」