Ｓｎｏｗ Ｍａｎの目黒蓮が２２日、都内で行われた主演映画「ＳＡＫＡＭＯＴＯ ＤＡＹＳ」（４月２９日公開）完成披露試写会に、海外作品撮影のため滞在中のカナダからリモート出演した。都内の会場には高橋文哉らが登壇した。

集英社「週刊少年ジャンプ」で連載中の鈴木祐斗氏による同名人気漫画が原作。伝説の殺し屋で、現在は「坂本商店」を営む坂本太郎（目黒）が、迫り来る悪党から愛する家族を守るため奮闘する。

イベントではＭＣから「目黒蓮さんです！」と呼びかけられると、目黒は劇場の巨大スクリーンに登場。観客から黄色い歓声が上がる中、福田雄一監督やキャスト陣は「これがうわさの“デカ目黒”か！！」と驚きながら大興奮した。

目黒は、今年２月にも映画「ほどなく、お別れです」（浜辺美波とＷ主演）のイベントにカナダからリモート出演していた。この日、福田監督は「これが（２月のイベントで）浜辺美波がずっと笑っていたやつですね」とシュールさに納得の表情。高橋は「目黒さんご無沙汰してます！大きいですよ〜！そんなに（通信の）ラグもないんですね」と新鮮そうに語りかけた。

目黒はディズニープラス配信の時代劇「ＳＨＯＧＵＮ 将軍」シーズン２の撮影中で、髪も伸びた様子。「今回は変わった感じですごく（劇場スクリーンに）デカく映っちゃってるんですけど」と２度目のリモート出演ながら照れ笑い。「もともと好きな作品だったので、坂本役で携わることができて貴重な時間になりました。皆さんがどういう反応してくださるか楽しみ」と公開を心待ちにした。

福田監督は、目黒がシャープな坂本と、特殊メイクにより推定体重１４０キロのふくよかなボディーになった坂本の姿で本格アクションをこなしたことを明かし「すごくかっこよかった。今まで見たことのない日本映画。僕たち（製作陣にとっても）最高到達点です」と手応えをのぞかせた。