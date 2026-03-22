◆オープン戦 オリックス１―０阪神（２２日・京セラドーム大阪）

阪神・佐藤輝明内野手が４打数無安打３三振で、オープン戦は１４打数１安打の打率０割７分１厘で終えた。シーズンに向けて不安が残るが、スポーツ報知評論家の福本豊氏は問題なしを強調。今季は３冠王の可能性もあると断言した。

＊＊＊＊

阪神ファンは佐藤の状態が気がかりだろうが、断言しておく。全く心配はない。この日もノーヒットと結果は出なかったものの、内容は悪くないどころか、成長を感じる。ＷＢＣに出場し、米国帰りで今は疲れもピークのはず。開幕までの４日間でリフレッシュできれば状態も上がってくるはずだ。

初回の第１打席では、２ボール２ストライクから高島の６球目の外角チェンジアップを悠然と見送っていた。９回も１ボール１ストライクから椋木のフォークをきっちりと見極めている。入団時からの弱点だった低めのボール球の見極めが、飛躍的に向上している。

昨季は本塁打、打点の２冠に輝き、今季は打率の面でも成績が上がるのではないか。２５年は５７四球で２４年の３６四球から大幅に増えた。低めの変化球に手を出さなければ、数字が伸びるはず。勝負を避けられる場面も、さらに出てくるとみている。打ちたい気持ちを抑えながら、好球必打を徹底できれば、タイトル独占も夢ではない。（スポーツ報知評論家）