◇世界女子カーリング選手権2026(現地14日〜22日、カナダ・カルガリー)

カーリング女子日本代表(ロコ・ソラーレ)が現地時間21日、カナダとの準決勝に臨み3-11で敗戦。決勝進出を逃し、3位決定戦に回ることとなりました。

予選リーグを3位で進んだ日本はこの日の決勝トーナメント初戦、プレーオフでトルコと戦い7-5で勝利。準決勝に駒を進めます。

そして準決勝は予選リーグで5-6と接戦を演じた開催国カナダと激突しました。

試合は第1エンド、カナダに3点を先制される苦しい立ち上がりとなります。第3、第4エンドでも得点を許し、序盤で6点差の大量リードを奪われる展開に。高いショット成功率をみせるカナダになかなか優位な展開をつくれず、苦しい時間が続きます。

それでも日本は第5、第6エンドでそれぞれ1点ずつ加え食らいつきますが、先攻の第7エンドでカナダに正確無比の好ショットを決められ3点を献上。第7エンド終了時点で3-10と7点差に広がりました。

ここで日本は負けを認めるコンシード。カナダの選手と握手し会場も健闘した日本に対して拍手を送ります。

しかしここで少し異変が、大会の運営から何かを告げられるとカナダの選手とも会話を交わし何かに気づいた様子を見せます。実は大会の規定により第8エンド終了後でなければコンシードが成立しないことが判明。選手たちは思わず照れ笑いを浮かべ、仕切り直しの第8エンドへ向かいました。

そして迎えた第8エンド、日本のラストショットを前にカナダのストーンがナンバー1に位置する中、スキップの藤澤五月選手が氷上でくるりと1回転してから投球するパフォーマンスを披露。相手への敬意と最後まで楽しむ姿勢を見せると会場から大歓声。地元カナダのファンは総立ちとなり大きな拍手が送られました。

このエンドも1点を奪われ3-11で試合終了。日本は22日に行われる銅メダルをかけた3位決定戦に臨みます。

試合後、藤澤選手は「練習の時点では(ストーンが)めちゃくちゃ滑っていたんですね。それでみんなでも『滑っているね』と確認をして、スタートをしたのですが、やっぱり準決勝ということで、スタートする前に少し時間が空いてしまっていたこと。あとは観客の入りであったりとか、そういった部分で1エンド目の1投目に、練習とは本当に全く違う重さが出ていて、そこにアジャストしきれなかった」と敗因を語りました。

翌日の3位決定戦へ「試合前練習の方法と1エンド目の入り方を明日もう少し工夫して臨みたい。しっかり集中するべきところは集中して、こういう大歓声の中でやることもなかなか無いので、その状況をしっかり楽しみながら自分たちのカーリングをしていきたい」と意気込みました。