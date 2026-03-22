「阪神大賞典・Ｇ２」（２２日、阪神）

１番人気のアドマイヤテラが格の違いを見せつけ、重賞２勝目を飾った。鞍上の武豊は今季初の重賞勝ちで、前人未到のデビューから４０年連続のＪＲＡ重賞制覇を果たした。２着に６番人気のアクアヴァーナル、３着に２番人気のダノンシーマが入った。

名手が華麗にエスコートした。３０００メートルの長丁場、アドマイヤテラは中団でじっくり待機。スローの展開のなか、２周目の３角付近でライバルたちが徐々に動き始めたが、慌てず騒がず、馬なりのまま追走すると、抜群の手応えで最後の直線へ。目の前のアクアヴァーナルをあっさりかわすと、一気に突き抜け、３馬身差のＶ。３分２秒０は従来のレコードを０秒４更新するコースレコードだ。

これで阪神大賞典が９勝目となり、自身が持つＪＲＡ同一重賞最多勝記録（京都大賞典９勝）に並んだ武豊。記録ずくめの勝利に「去年の最初の重賞勝利（目黒記念）もこの馬だったんで。うれしいですね」とほほ笑んだ。「１番枠だったのでスタートだけ決めたいなと。基本乗りやすいの馬なので」と振り返った。

この勝利でアドマイヤテラは天皇賞・春（５月３日・京都）への優先出走権を獲得した。「久しぶりに乗ったけどパワーアップしていた。次の大一番に向けて、いいステップになったと思う」とうなずいた武豊。４０年連続ＪＲＡ重賞Ｖについては「ずっと続けていきたいですね」と語った。