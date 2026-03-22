Snow Man目黒蓮（29）が、主演映画「SAKAMOTO DAYS」（福田雄一監督、4月29日公開）完成披露試写会に滞在中のカナダからリモートで参加した。

目黒は長く伸びた髪をまとめ、「坂本商店」と文字が入ったTシャツを着用したて登場。目黒がスクリーンに映し出されると、観客は「わぁ！」と歓声を上げ、福田監督は「これがうわさのデカ目黒か！」とツッコミ。「浜辺美波が笑ってたやつ！」とイジリ、高橋文哉（25）らも笑顔を浮かべ「ひさしぶり〜」と言葉を交わした。

目黒は配信ドラマ「将軍 SHOGUN」シーズン2の撮影で1月下旬からカナダに滞在中。2月にも主演映画「ほどなく、お別れです」（三木孝浩監督）の舞台あいさつに滞在中のカナダから生中継で参加しており、主演作の舞台あいさつでのリモート出演は今回で2度目。「今回は変わった形でまたでかいスクリーンで、笑っていただけたらうれしいなと思います。僕も元々好きな作品だったのでそんな作品に坂本役として携わることができて、楽しい時間になりました。どんな反応をいただけるか楽しみです」と呼びかけた。

同名人気漫画が原作。家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦うアクションストーリー。目黒は体重140キロのふくよかボディーながら、スイッチが入ると最強の殺し屋としてスマートな体形に変貌する主人公・坂本太郎の二面性を演じ分ける。アクションシーンも多く、福田雄一監督（57）は「ハリウッドでもあんまり見ないなっていう映画になっていると思う。僕ら的には最高の到達点だなって正直しています」と自負した。

横田真悠（26）塩野瑛久（31）戸塚純貴（33）も登壇。