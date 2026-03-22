22日（日）にセリエA女子プレーオフ準決勝の第2戦が行われ、石川真佑が所属するノヴァーラはコネリアーノとホームで対戦した。

レギュラーシーズン（RS）を4位で終えたノヴァーラ。プレーオフ準々決勝でRS5位のキエリ相手に2連勝し準決勝へ進出すると、その準決勝で昨季女王のコネリアーノと対戦した。第1戦でフルセット負けを喫したノヴァーラは、後がない状況で今回の第2戦に挑んだ。

この試合、第1戦でなかなか調子を上げられなかった石川はベンチスタートとなった。第1セットは出だしこそノヴァーラが4-1でリードしたものの、すかさずコネリアーノが逆転する。8-13と劣勢な場面で石川がコートインするも、以降のノヴァーラは相手にどんどん点差を突き放されていく。ノヴァーラは流れを引き寄せることができないまま、12-25の大差で第1セットを落とす。

石川がスタートからコートインに立った第2セット、勢いに乗るコネリアーノが序盤から先行する。離されまいと食い下がるノヴァーラだが、反撃のきっかけを掴めない。終盤まで流れは変わらず、ノヴァーラは第2セットも奪われる。

ノヴァーラにとって2セットダウンで後がなくなった第3セットは拮抗した入りに。しかし、中盤に差し掛かった場面で相手にブレイクを許したノヴァーラ。終盤にかけて徐々に点差を広げられていく。最後はコネリアーノが4連続得点で一気にセットを取り切り、ノヴァーラはストレートで敗戦する結果となった。

第1戦に続き、第2戦でも負けを喫したノヴァーラは準決勝で敗退。決勝進出は叶わなかった。途中出場の石川はチーム2位タイの7得点を挙げた。

■試合結果

ノヴァーラ 0-3 コネリアーノ

第1セット 12-25

第2セット 21-25

第3セット 17-25