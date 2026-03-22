ウエストランド井口、納車したての“高級車”に注目集まる「かわいいくるま」「赤黒かっこいい」
お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之が、22日までにYouTubeチャンネルを更新。納車したての“新車”を公開した。
【動画】ピカピカの新車をお披露目するウエストランド井口
「井口、車を買う！」と題したシリーズの第3弾となる今回の動画では、購入したマイカーの納車を迎えた井口に密着。動画の中で井口はマイカーと対面。彼が購入したのは赤×黒の配色が印象的な「MINI COOPER 5-DOOR S」。メーカーの公式サイトでは希望小売価格487万円とされている。
さらに動画では納車後のドライブにも密着。運転しつつ井口は『M-1グランプリ2022』を振り返り「優勝した時も電車で行ったんだから」と感慨深げ。さらに乗り心地については「スムーズだし乗り心地いい」と語った。
動画で公開された井口の愛車にファンからは「かわいいくるま」「赤黒かっこいい 素晴らしいです」「井口さん、赤のチョイス、サイコーです！」などの声が集まっている。
引用：YouTube「ウエストランド井口チャンネル」
【動画】ピカピカの新車をお披露目するウエストランド井口
「井口、車を買う！」と題したシリーズの第3弾となる今回の動画では、購入したマイカーの納車を迎えた井口に密着。動画の中で井口はマイカーと対面。彼が購入したのは赤×黒の配色が印象的な「MINI COOPER 5-DOOR S」。メーカーの公式サイトでは希望小売価格487万円とされている。
動画で公開された井口の愛車にファンからは「かわいいくるま」「赤黒かっこいい 素晴らしいです」「井口さん、赤のチョイス、サイコーです！」などの声が集まっている。
引用：YouTube「ウエストランド井口チャンネル」