元日本テレビでフリーアナウンサーの尾崎里紗（33）が22日、自身のインスタグラムを更新。大学時代からの付き合いという人気気象予報士とのショットを公開した。

「ずっとLOVEな人 大学生の頃から気づけばもう14年の仲…」とNHK「おはよう日本」に出演する気象予報士の近藤奈央とのツーショットを披露した。

「お互いの環境が変わったり、生きてると良い時もそうでもない時もあるけれど なんでも話せて、励まし合って、 いつも沢山の刺激をくれる奈央さん」と紹介。「きっと、この先も色んな変化があると思うけれど、おばあちゃんになっても一緒にお茶できたらいいなぁ なんて思うのでした 束の間のパンケーキタイム幸せでした」とつづった。

この投稿に、近藤も「りさちゃん、ありがとう 14年間、いろんなことを分かち合ってきたよね。これからどんなに年を重ねても変わらない関係でいられますように…」とコメント。

ファンからも「素敵な関係ですね」「素敵な関係ですね」「お二人が友達同士だったなんて知らなかったー」などの声が寄せられている。