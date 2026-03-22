◇プロ野球 オープン戦 DeNA 4-2 西武(22日、ベルーナドーム)

西武の隅田知一郎投手がオープン戦初登板で4回無失点と好投しました。

WBC(ワールドベースボールクラシック)に侍ジャパンの一員として出場していた隅田投手。この日は侍ジャパンでともに戦った牧秀悟選手を2打席打ち取るなど、4回47球を1被安打、2奪三振、1与四球、無失点の投球に「内容自体は悪くなかった。ブルペンから良くなかったので、良くないなりに投げられた」と振り返りました。

ストレートは最速152キロを計測するも「まだ真っすぐが自分が思ったように投げられていないので、調整をしっかりしたい」とコメント。WBCから戻りNPB球でのピッチングに「縫い目も違うしちょっと小さく感じる。本当にちょっとだけ違和感がある感じなので、しっかりキャッチボールを大事にして感覚を研ぎ澄ませたい」と誤差の調整を進めます。

この日はドラフト1位ルーキー・小島大河選手とのバッテリー。「古賀(悠斗)と組むことが多いので、新しいキャッチャーということでいろいろコミュニケーションも取れた。自分がどういうピッチャーなのかよく分かってくれたらいいなと」と、ルーキー捕手と組んでの出場に収穫を語りました。

早くも27日にはシーズンが開幕。「身が引き締まるというか、いよいよ始まるのでいい準備をしたい」と今季開幕を見据え、「チームも補強されているし勝たないといけない。しっかり投げてチームを勝たせたい」と勝利へ意気込みました。