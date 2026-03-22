女優で歌手の小泉今日子（60）が22日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。骨折について語った。

この日は仲の良いタレントのYOU、女優の飯島直子とトークを展開。小泉が還暦を迎えたと語ると、YOUは「ここ2、3年ヤバいですよね。動き」と証言した。

小泉は「4、5年、ヤバかったね」と忙しくしていたと言い「毎晩じんましんが出る頃とかあったもんね」と回顧。YOUは「自分は平気なんだけど、体がすいませんって直接じんましんで訴えたり」と説明し、「撮影中に骨折しやがったりとか」と続けた。

飯島が「あの時は手ですよね。あばらも折ってますよね」と話せば、小泉は「手2回ですね。（右手の）ここ（手首付近）とここ（肘の付近）」と淡々。YOUは「事故り方が。一個一個の事件が派手なんで」とも語った。

飯島が「手術したんですよね」と尋ねると、「そう」と小泉。4年前の誕生日、ロケで北海道に滞在し、1人ホテルで休んでいた際に、昼食を買いにコンビニに出かけたが、雪道で転んでしまい、変な手の着き方をしてしまったという。

ホテルで氷をもらい部屋に戻ると「さーって血の気が引いていくから、こりゃダメだわ」とプロデューサーに事情を説明し「腕がヤバいやつなんです」と伝えた。病院に行くと骨折と診断されたが、添え木を添えて「何日間かそのままお芝居して」と撮影を続けていたとした。

「帰ったらそのまま入院できるところを探して」と小泉。「というのは、すぐにツアーだったの。4年前。40周年の時の」と平然と話した。