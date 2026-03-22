24歳女子バレーボーラーの“お団子ヘア”に「キュン死してまうわ」…貴重なショットに反響続々「お似合いです」

野中瑠衣がスポーツウェアブランドのモデルを務めた写真を公開した(C)産経新聞社

バレーボール女子日本代表で、SVリーグのヴィクトリーナ姫路に所属している野中瑠衣が自身のインスタグラムを更新。スポーツウェアブランド「GIRAUDM」の2026シーズンにおけるブランドアンバサダーに就任してモデルを務めている写真を公開した。

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秋田出身で24歳の野中は「GIRAUDMは、カラフルなデザインとスポーツに特化した機能性を兼ね備え、さまざまなスポーツに取り組む方々に向けたアイテムを展開しているブランドです。子どもから大人まで、幅広い世代がスポーツを楽しめるようサポートしています」と、同ブランドの製品をアピール。

加えて「実際に着用してみて、軽さと着心地の良さに感動しました！スポーツをする時はもちろんですが、それ以外の様々な場面でも大活躍だと思います！」と、感想を述べている。

インスタには1枚目にブランドロゴの入ったラベンダーカラーのTシャツを着用し、黒のパンツとヘアバンドで笑顔を見せた写真が掲載され、他にも髪の毛をお団子に結んだ試合とは異なる貴重な姿も見られる。