38ºÐ¤Î³Þ¤ê¤Ä»Ò¤¬7¾¡ÌÜ¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥ÕºÇ½ªÆü¡¢5Ç¯¤Ö¤êV
¡¡V¥Ý¥¤¥ó¥È¡ßSMBC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ºÇ½ªÆü¡Ê22Æü¡¦ÀéÍÕ¸©»çCC¤¹¤ß¤ì¡á6731¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë38ºÐ¤Î³Þ¤ê¤Ä»Ò¤¬¼ó°Ì¤Ë1ÂÇº¹¤Î2°Ì¤«¤é4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Î70¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢ÄÌ»»3¥¢¥ó¥À¡¼¤Î213¤Ç5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÄÌ»»7¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¾Þ¶â1800Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¡£
¡¡ºòµ¨Ç¯´Ö½÷²¦¤ÇÁ°Æü¼ó°Ì¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¤Ï73¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢69¤Ç²ó¤Ã¤¿Á°½µÍ¥¾¡¤Î¿ûÉö²Ú¡¢72¤À¤Ã¤¿¿ÀÃ«¤½¤é¤È¤È¤â¤Ë2ÂÇº¹¤Î2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚ°¦¤Ï5°Ì¡¢¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡¢ËÑ¥Ò¥ç¥ó·Â¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Ï14°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê½Ð¾ì56Áª¼ê¡¢À²¤ì¡¢µ¤²¹17.5ÅÙ¡¢ÆîÀ¾¤ÎÉ÷1.4¥á¡¼¥È¥ë¡¢´Ñ½°3746¿Í¡Ë