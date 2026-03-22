「花粉症だって言ってるのに！」と彼女をイラつかせるデート中の行動９パターン
自分が健康体だと、アレルギー体質の人のつらさはわかりにくいもの。だからといって相手への気配りを怠ると、春の間ずっと、不機嫌な彼女と過ごすハメになるかもしれません。そこで今回は、10代、20代の独身女性263名に聞いたアンケートを参考に「『花粉症だって言ってるのに！』と彼女をイラつかせるデート中の行動」をご紹介します。
【１】「春は気持ちいいなあ」とドライブ中に窓を全開にする
「こんな思いやりのない人なの？ と交際を見直すきっかけになった」（20代女性）というように、苦しんでいる彼女をないがしろにすると、最悪の事態にも発展しかねません。やさしさが身にしみる状況の彼女には、ここぞとばかりに愛情を注げば、好感度がぐっと増すでしょう。
【２】「日本人ならやらないと！」と強引にお花見に連れ出す
「死に物狂いで付き合ったあと、『５月まで会わない！』と宣言した」（20代女性）というように、屋外デートを無理強いしたら、ペナルティを課される可能性もあります。桜の見えるレストランなど、春を満喫できる屋内施設ならいい思い出が作れそうです。
【３】「もう終わった？」とくしゃみを連発すると嫌そうな顔をする
「コントロールできるならとっくにしてるわ！」（10代女性）というように、自制が利かないアレルギー反応に文句をつけるのも、怒りを買ってしまいそうです。「人格を疑った」（20代女性）などと致命的な評価を下されないよう、慎重に対応しましょう。
【４】「外のほうが気持ちいい」とカフェなどでテラス席に座りたがる
「『ごめん、無理』と拒否したら不満タラタラ。一人で座ってくれば！」（20代女性）というように、普段ならなんでもない要求も、この時期には地雷になるかもしれません。相手は病人だと考えて、自分の希望は後回しにしたほうがよさそうです。
【５】「美術館なら平気だろ？」と音を立てづらい施設でのデートを企画する
「『気が利くでしょ？』とドヤ顔してたけど、ぜんぜんわかってない…」（20代女性）というように、気遣いがアダとなるケースもあるようです。彼女が快適に過ごせる環境がわからなければ、「行きたい所はある？」などと率直に尋ねてもいいでしょう。
【６】「そんなの気の持ちようだ」とアレルギーへの理解を欠いた発言をする
「面倒くさがってるのがバレバレ。根性で治るか！」（10代女性）というように、勝手な持論で一件落着させようとするのも、彼女を苛立たせることになるでしょう。煩わしく感じたら、「春の間だけだ」と自分に言い聞かせると、気持ちに余裕ができそうです。
【７】「わはは、すげえ顔！」と充血した目や荒れた鼻の周りなどをからかう
「気にしてるのに、テンション激落ち…」（10代女性）というように、たとえ彼女を元気づけるためであっても、笑い飛ばすのは逆効果のようです。「目が潤んでてグッとくるよ」などと、現状を肯定するような励まし方のほうが喜ばれるかもしれません。
【８】「お邪魔しまーす」と衣服の花粉を払わずに部屋にあがり込む
「『大丈夫？』と言いながらズカズカと。無神経さに唖然」（20代女性）というように、花粉の飛散時期ならではのマナーに疎いのもNGでしょう。同情するだけでなく、症状を悪化させない方法を調べて実践すると、弱っている彼女を感激させられそうです。
【９】「あれ、風邪？」と相手が花粉症であることをすぐに忘れる
「先週もこの状態でしたけど！」（20代女性）というように、ずっと不調が続いている彼女に的外れな声をかけると、たちまち怒りを買ってしまうようです。「私に関心ないでしょ？」（10代女性）などと誤解を招く恐れもあるので、注意しましょう。
相手が万全の体調でないと自分まで気疲れしそうですが、ここが包容力の見せ所かもしれません。小さな気遣いがいつも以上に効果を発揮するチャンスだと思うと、がんばれそうです。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2013年12月3日（火）から10日（火）まで
対象：合計263名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】「春は気持ちいいなあ」とドライブ中に窓を全開にする
「こんな思いやりのない人なの？ と交際を見直すきっかけになった」（20代女性）というように、苦しんでいる彼女をないがしろにすると、最悪の事態にも発展しかねません。やさしさが身にしみる状況の彼女には、ここぞとばかりに愛情を注げば、好感度がぐっと増すでしょう。
「死に物狂いで付き合ったあと、『５月まで会わない！』と宣言した」（20代女性）というように、屋外デートを無理強いしたら、ペナルティを課される可能性もあります。桜の見えるレストランなど、春を満喫できる屋内施設ならいい思い出が作れそうです。
【３】「もう終わった？」とくしゃみを連発すると嫌そうな顔をする
「コントロールできるならとっくにしてるわ！」（10代女性）というように、自制が利かないアレルギー反応に文句をつけるのも、怒りを買ってしまいそうです。「人格を疑った」（20代女性）などと致命的な評価を下されないよう、慎重に対応しましょう。
【４】「外のほうが気持ちいい」とカフェなどでテラス席に座りたがる
「『ごめん、無理』と拒否したら不満タラタラ。一人で座ってくれば！」（20代女性）というように、普段ならなんでもない要求も、この時期には地雷になるかもしれません。相手は病人だと考えて、自分の希望は後回しにしたほうがよさそうです。
【５】「美術館なら平気だろ？」と音を立てづらい施設でのデートを企画する
「『気が利くでしょ？』とドヤ顔してたけど、ぜんぜんわかってない…」（20代女性）というように、気遣いがアダとなるケースもあるようです。彼女が快適に過ごせる環境がわからなければ、「行きたい所はある？」などと率直に尋ねてもいいでしょう。
【６】「そんなの気の持ちようだ」とアレルギーへの理解を欠いた発言をする
「面倒くさがってるのがバレバレ。根性で治るか！」（10代女性）というように、勝手な持論で一件落着させようとするのも、彼女を苛立たせることになるでしょう。煩わしく感じたら、「春の間だけだ」と自分に言い聞かせると、気持ちに余裕ができそうです。
【７】「わはは、すげえ顔！」と充血した目や荒れた鼻の周りなどをからかう
「気にしてるのに、テンション激落ち…」（10代女性）というように、たとえ彼女を元気づけるためであっても、笑い飛ばすのは逆効果のようです。「目が潤んでてグッとくるよ」などと、現状を肯定するような励まし方のほうが喜ばれるかもしれません。
【８】「お邪魔しまーす」と衣服の花粉を払わずに部屋にあがり込む
「『大丈夫？』と言いながらズカズカと。無神経さに唖然」（20代女性）というように、花粉の飛散時期ならではのマナーに疎いのもNGでしょう。同情するだけでなく、症状を悪化させない方法を調べて実践すると、弱っている彼女を感激させられそうです。
【９】「あれ、風邪？」と相手が花粉症であることをすぐに忘れる
「先週もこの状態でしたけど！」（20代女性）というように、ずっと不調が続いている彼女に的外れな声をかけると、たちまち怒りを買ってしまうようです。「私に関心ないでしょ？」（10代女性）などと誤解を招く恐れもあるので、注意しましょう。
相手が万全の体調でないと自分まで気疲れしそうですが、ここが包容力の見せ所かもしれません。小さな気遣いがいつも以上に効果を発揮するチャンスだと思うと、がんばれそうです。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2013年12月3日（火）から10日（火）まで
対象：合計263名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査