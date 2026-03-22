◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第８節 東京Ｖ―ＦＣ東京（２２日・味スタ）

東京ＶとＦＣ東京の「東京ダービー」は、０―０から突入したＰＫ戦で４―２で東京Ｖが勝利した。

前半１５分に東京Ｖの松橋のクロスを斎藤が合わせるもうまくミートは出来ず。同２０分にも後方からボールをつなぎ最後は斎藤が左足でミドルシュートを放つがわずかにゴール右へ外れる。

同２７分にＦＣ東京は、東京ＶのパスミスからＦＷ長倉が右足シュートを放つもゴール右へ外れる。前半は互いに決定機は少なく、０―０で折り返した。

後半立ち上がりにＦＣ東京がゴール前で決定機を迎えるも長倉のシュートがゴール左へ外れる。同７分に日本代表に選出されたＦＣ東京の佐藤が直接ＦＫを狙うもわずかにゴール右へ外れた。

同１６分に東京Ｖは平川が強烈なミドルシュートを放つがＧＫキムスンギュがセーブする。

同２１分にはＦＣ東京の長倉がエリア内でシュートを放つも、東京ＶのＧＫ長沢がセーブする。

その後も一進一退の攻防を繰り広げられたが、９０分では０―０でＰＫ戦に突入。ＦＣ東京１人目ショルツのキックを東京ＶのＧＫ長沢が右へ飛んで完璧なセーブ。さらにＦＣ東京３人目山田のキックも右へ飛んで長沢が再びセーブ。

東京Ｖは染野、福田、山見、吉田が全員成功させて勝利。Ｊ１の舞台では１８年ぶりにＦＣ東京に勝利した。

以下が、過去のＪ１での対戦成績（上記がホーム）。

２０００年（当時はＶ川崎）

Ｖ川崎 ３―０ＦＣ東京

ＦＣ東京２―３Ｖ川崎

２００１年

ＦＣ東京２―１東京Ｖ

東京Ｖ １―０ＦＣ東京

２００２年

東京Ｖ ２―１ＦＣ東京

ＦＣ東京２―１東京Ｖ

２００３年

東京Ｖ ２―１ＦＣ東京

ＦＣ東京１―１東京Ｖ

２００４年

ＦＣ東京３―２東京Ｖ

東京Ｖ ０―１ＦＣ東京

２００５年

ＦＣ東京０―０東京Ｖ

東京Ｖ １―２ＦＣ東京

２００８年

東京Ｖ １―２ＦＣ東京

ＦＣ東京１―２東京Ｖ

２０２４年

東京Ｖ２―２ＦＣ東京

ＦＣ東京０―０東京Ｖ

２０２５年

東京Ｖ２―２ＦＣ東京

ＦＣ東京１―０東京Ｖ