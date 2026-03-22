3月14日、東京の新宿で「家賃高すぎ 何とかしろ！デモ」が実施されるなど、家賃上昇が社会問題として注目が高まっている。

【写真】「賃貸借契約更新に関するご案内」

東京23区はシングル向けマンションが1年前より1万782円上昇（＋11.1％）、アパートでは4619円上昇（6.8％）、カップル向けはマンションが1万9980年上昇（＋12.6％）、アパートで1万2202円上昇（＋11.1％）と最高値を更新し続けている（「2026年1月 全国主要都市における賃貸マンション・アパートの平均家賃」アットホーム調べ）。

東京都消費生活センターで受け付けた家賃値上げに関する消費者相談は2023年度の314件が2024年度に517件、2025年度は4〜12月で738件と激増し、個人の問題では片づけられない規模になってきた。現実に家賃上昇に直面する人たちは何を考え、どう暮らしているのか、ライターの服部直美氏がリポートする。

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「着信があったとき、嫌な予感はしたんです……」

都内で医療関係の会社に勤める30代の明子さん（仮名）は、「賃貸借契約更新に関するご案内」という1枚の紙を取り出し胸の内を語り始めた。明子さんが持ってきた管理会社からの通知を見ると、「旧賃料1ヶ月￥70000、新賃料1ヶ月￥73000」が太字で大きく書かれ、黄色の蛍光ペンも引かれている。その下には同じく大きな太字で「11月27日振込の12月分より新賃料でお振込下さい」と書かれたところに蛍光ペンが引かれていた。さらに下には小さな文字で備考として「オーナー様より昨今の物価の上昇に伴い、今回の更新より賃料を3000円値上げさせていただきたいとお申し入れがございました。何卒ご理解ご協力くださいますよう、よろしくお願いします」（原文ママ）と続けられていた。

家賃の決定権は貸主（大家さん）側にあると考えられがちだが、法律では借主と対等だ。借地借家法第32条第1項は、一言でいえば、「一方的に決められるのではなく、協議して変更できる法律上の権利」となる。明子さんの場合、現在の賃貸借契約書を確認しても、契約条項に『協議の上賃料を改定できる』と記載がある。しかも、たとえこの協議の上という記載がなくても交渉はできるのだ。明子さんに交渉権があることを説明すると「あっ、ありますね……」と残念そうだった。

修繕をお願いしてもほったらかし

新しい家賃以外にも、今の部屋については不満があるという。

「上の階に大家さん夫婦が住んでいるけど、何もしてくれないんです。修繕してほしいってお願いしてもほったらかし」

ある時、トイレの不具合に気づいて大家さん宅へ相談に行くと「管理会社に言って」とだけ。せめて管理会社へ連絡してくれていると思っていたが、まったく伝わっておらず、一から説明することになった。結局、今もトイレは変な音がするし、異様な匂いが時々するそうだ。

「困ったことにはなかなか対処してくれない。家賃を上げる通知は急だし……お金さえあれば引っ越したいですよ」

家賃値上げといっても、たかが3000円と言う人もいるかもしれない。だが、食料品も日用品も、何もかもが値上がりする一方で賃金上昇が追いつかない一般庶民にとって、3000円は大金だ。

一方、貸主でもある大家さん側も、頭を悩ませていることがあるという。

古い地主はけっこう売却している

都内の人気エリアの物件を父親から譲り受けたという50代の雄介さん（仮名）はこう話す。

「僕は勉強しはじめたところです。うちの場合、物件の築年数も経っていますし、減額を考えていますと管理会社に話したら、価値も上がっているからやめたほうがいいと言われました。だから1万円値上げすることにしたんです」

管理会社も大家側の利益に、とこうした提案をしたのだろう。しかし”善意”を搾取されることもあるのだという。

「値上げするならば、インターホンを新しく交換してあげたいと管理会社に相談したら、一戸あたり45万だって言われて。はぁ？そんなに高いのかって驚いてね。ところが自分で業者を調べてみたら15万だったんですよ、まったく、勉強しなきゃダメですね」

大家特有のトラブルも昨今増えているようだ。

「最近はわけのわからない不動産ブローカーみたいなのが連日、営業に来ますよ。大家さん仲間から聞いた話だと、不動産屋に去年買い取られたマンションはかなり家賃をアップしたらしいです。古い地主はけっこう物件を売却していると思います。

新しい賃貸マンションがいくつも建ったけれど、トラブルも増えましたね。うちの賃貸マンションの隣でも、集積所からたびたびゴミが溢れるので苦情を入れました。ほかにも、不法投棄や騒音など色々と揉めることが増えました」

一方、都内人気エリアに女性専用の物件を持つ大家の女性からは、軽々に家賃を上げられない事情を打ち明けられた。

「うちに長く住んでいる女性が派遣切りにあったらしくて、家賃が遅れることが最近は何度もありました。確かに物価高騰でこっちも大変。でも家賃を上げるのもかわいそうだし、遅れても払ってくれているからとそのまま住んでもらっています。

ほかの部屋は住人が替わるタイミングでフローリングにしていたので、長く住んでいる彼女の部屋もフローリングにしてあげました。本音を言えば、家賃が安い都心じゃない場所へ移ればいいのにとも思うけど、引っ越しもお金かかるしね」

彼女が家賃を上げずにいる事情には、思いやりだけではない事情もある。他に都心に賃貸物件を2部屋所有しているが、そちらは空室なのだ。

「たぶん家賃が高いから空き部屋になっているんだと思う。早く誰か入ってくれないと困るわ」

親切な不動産屋さんも大家さんも少なくなった

不動産会社は、家賃上昇をどのように捉えているのか──。下町の商店街にある昭和レトロな店構えの小さな不動産管理会社を訪れると、そこでも本音を聞くことができた。

「うちみたいな昔からある町の不動産屋なんて辞めちゃったとこ多い。こっちはつい大家さん側に寄っちゃうのもあるけど、昔は、借りてる人が何か困ってるって電話あったら、朝でも自転車飛ばして行ったもんだよ。悲しいけど、親切な不動産屋さんも大家さんもすっかり少なくなったんじゃないの」

家は、人生の多くの時間を過ごす大切な場所。入居者も大家も不動産会社も、同じ住まいを大切に守り、互いの立場を想像してみる。そんな歩み寄りの心が、物価高騰の混沌とした今、住まいに確かな安心感をもたらしてくれるのかもしれない。

●取材・文／服部直美（はっとり・なおみ）／香港中文大学で広東語を学んだ後、現地の旅行会社に就職。4年間の香港生活を経て帰国後、テレビ番組制作会社に所属。ブルネイにも在住経験があり、世界の食文化、社会問題、外国人労働者などを取材。著書に『世界のお弁当: 心をつなぐ味レシピ55』ほか。