ギャー、浴場に見知らぬ男性が入ってきた！「彼氏のせいでした」／びっくり体験人気記事
女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2021年3月18日 記事は取材時の状況）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
アニメやアイドル、ファッション、コスメetc…好きなジャンルの“沼”にハマった人を“〇〇オタ”なんて言いますが、最近は、“推し活女子（男子）”なんて言い方もされるようになってきましたね。今回は、そんな“推し活”女子のトンデモエピソードをご紹介します。
◆彼氏は『名探偵コナン』の安室さん似
「私は生粋のアニオタです！ 初めてハマったのはテニプリ（テニスの王子様）で、今はとうらぶ（刀剣乱舞）ですね。推しキャラは三日月宗近です。」
都内在住のOL・中野日菜さん（仮名・32歳）は目を輝かせて話します。
「実家暮らしなので、お給料は家にある程度入れたら、イベントとかグッズとか。“推し活”で結構、使っちゃいますね〜。まあ、これが私の生きがいだから仕方ない（笑）『推しは推せる時に推せ』が座右の銘です。」
楽しそうに話す中野さん、目元がちょっと新垣結衣に似ています。二次元の人にしか興味がないと思いきや…。
「ふふふ。私、彼いるんですよ（笑）。三次元の人で、彼とはコミケで知り合ったんです。彼ももちろんアニオタ。好きなジャンルは違いますが、話しててすごく楽しくて、フィーリングが合うんですよね。そうそう、彼は『名探偵コナン』に出てくる“安室透“に似てるんですよ。私の女友達にそのこと話したら、『それじゃあんた、マジで“安室の女”だわ！』って驚かれました（笑）」
しっかりのろけられました。
「でもね、すごいことがあったんですよ…今でこそ笑えるけど。」
◆社員寮にこっそりお泊り
“推し活”も恋愛も充実していた中野さん、ある日彼氏から「うちに泊まりに来ない？」と誘われます。
「実は彼の家って、会社の男性寮なんです。『女性が入れるの？』って思うでしょ？ でも、彼のところは結構ゆるい感じの独身寮で、彼女とかいる人は部屋に連れ込んで、お泊まりデートしてるんですって。ただし、ひとつだけ問題があったんです。お風呂が共同の大浴場だけなんですよ…。」
では、お泊まりの前に、自宅でお風呂に入って行ったのかと言うと…。
「いえ、入って行きませんでした。彼が言うには『浴場の脱衣所で男が洋服着て見張りしてれば、他の連中、察して出ていくから大丈夫。それに夕方の早い時間なら人いないしさ。風呂場、広くて綺麗だよ。』って…。」
彼のその言葉を聞いて、彼女は好奇心がうずき、お泊まりの時はちゃっかり大浴場へ。
◆見張りをすっぽかされる
「ちゃんと人の来ない時間帯を見計らって、お風呂に入りました。もちろん彼に見張りしてもらってね。お風呂場はジャグジーとか泡風呂とかもあって、メチャ綺麗でした。『あー、ゆっくり長湯できたら最高なのに』とか思いながら湯船に浸かって。…でも、そこであいつが…彼が…やらかしたんですよ…。」
何やら雲行きが怪しくなってきました。
「彼…見張りの最中に『あ、あのアニメの録画予約したっけ？』って思い出したらしくて、自分の部屋に戻ったんですよ…こういう状況なら、普通、しませんよねそんなこと？ 『いやー、確認したらすぐ戻るからいいかと思って』って、彼、言ってました。でも、なんで私に一声かけてくれなかったんだと…。」
そして、こんな時にいやな予感は当たります。彼が脱衣所を出て数分後、男性が入ってきたのです！
◆大浴場に響く悲鳴
「私が上機嫌で鼻歌とか歌いながら体洗ってた時、脱衣所の引き戸が開く音がして、人がウロチョロする影が見えたんです。その影、てっきり彼だと思ってましたよ。」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
アニメやアイドル、ファッション、コスメetc…好きなジャンルの“沼”にハマった人を“〇〇オタ”なんて言いますが、最近は、“推し活女子（男子）”なんて言い方もされるようになってきましたね。今回は、そんな“推し活”女子のトンデモエピソードをご紹介します。
「私は生粋のアニオタです！ 初めてハマったのはテニプリ（テニスの王子様）で、今はとうらぶ（刀剣乱舞）ですね。推しキャラは三日月宗近です。」
都内在住のOL・中野日菜さん（仮名・32歳）は目を輝かせて話します。
「実家暮らしなので、お給料は家にある程度入れたら、イベントとかグッズとか。“推し活”で結構、使っちゃいますね〜。まあ、これが私の生きがいだから仕方ない（笑）『推しは推せる時に推せ』が座右の銘です。」
楽しそうに話す中野さん、目元がちょっと新垣結衣に似ています。二次元の人にしか興味がないと思いきや…。
「ふふふ。私、彼いるんですよ（笑）。三次元の人で、彼とはコミケで知り合ったんです。彼ももちろんアニオタ。好きなジャンルは違いますが、話しててすごく楽しくて、フィーリングが合うんですよね。そうそう、彼は『名探偵コナン』に出てくる“安室透“に似てるんですよ。私の女友達にそのこと話したら、『それじゃあんた、マジで“安室の女”だわ！』って驚かれました（笑）」
しっかりのろけられました。
「でもね、すごいことがあったんですよ…今でこそ笑えるけど。」
◆社員寮にこっそりお泊り
“推し活”も恋愛も充実していた中野さん、ある日彼氏から「うちに泊まりに来ない？」と誘われます。
「実は彼の家って、会社の男性寮なんです。『女性が入れるの？』って思うでしょ？ でも、彼のところは結構ゆるい感じの独身寮で、彼女とかいる人は部屋に連れ込んで、お泊まりデートしてるんですって。ただし、ひとつだけ問題があったんです。お風呂が共同の大浴場だけなんですよ…。」
では、お泊まりの前に、自宅でお風呂に入って行ったのかと言うと…。
「いえ、入って行きませんでした。彼が言うには『浴場の脱衣所で男が洋服着て見張りしてれば、他の連中、察して出ていくから大丈夫。それに夕方の早い時間なら人いないしさ。風呂場、広くて綺麗だよ。』って…。」
彼のその言葉を聞いて、彼女は好奇心がうずき、お泊まりの時はちゃっかり大浴場へ。
◆見張りをすっぽかされる
「ちゃんと人の来ない時間帯を見計らって、お風呂に入りました。もちろん彼に見張りしてもらってね。お風呂場はジャグジーとか泡風呂とかもあって、メチャ綺麗でした。『あー、ゆっくり長湯できたら最高なのに』とか思いながら湯船に浸かって。…でも、そこであいつが…彼が…やらかしたんですよ…。」
何やら雲行きが怪しくなってきました。
「彼…見張りの最中に『あ、あのアニメの録画予約したっけ？』って思い出したらしくて、自分の部屋に戻ったんですよ…こういう状況なら、普通、しませんよねそんなこと？ 『いやー、確認したらすぐ戻るからいいかと思って』って、彼、言ってました。でも、なんで私に一声かけてくれなかったんだと…。」
そして、こんな時にいやな予感は当たります。彼が脱衣所を出て数分後、男性が入ってきたのです！
◆大浴場に響く悲鳴
「私が上機嫌で鼻歌とか歌いながら体洗ってた時、脱衣所の引き戸が開く音がして、人がウロチョロする影が見えたんです。その影、てっきり彼だと思ってましたよ。」