春の高校駅伝日本一決定戦と呼ばれる伊那駅伝が２２日、長野・伊那市陸上競技場発着で男子は６区間４２・１９５キロ、女子は５区間２１・０９７５キロで開催。１、２年生の新チームで争われた。

男子は昨年１２月の全国高校駅伝で１８位だった宮崎・小林が２時間７分５９秒で今大会初優勝を飾った。１９９１年東京世界陸上男子マラソン金メダルの谷口浩美さんらを輩出した名門の小林は全国高校駅伝で７回（歴代４位）の優勝を誇るが、最後の優勝は谷口さんがエース区間の１区を走った１９７８年が最後。この日、アンカーとして春の日本一のゴールテープを切った主将の谷山凌太（２年）は「今年の目標は全国高校駅伝の優勝です。『小林』という名前に誇りを持っていますが、全国高校駅伝で優勝したのは４８年も前のことなので、挑戦者という気持ちで優勝を目指します」と熱く、かつ冷静に話した。

上原将平監督（３４）も小林高出身。「小林である以上、常に優勝を目指しています。ただ、宮崎県内には宮崎日大という強いチームがあるので、まずは県大会で勝つことが大事になります」と表情を引き締めて話した。古豪の小林の復活は、高校駅伝界をさらに盛り上げることになる。

男子の２位は２時間８分３８秒で埼玉栄、３位は２時間９分２６秒で東京・拓大一だった。

女子は昨年１２月の全国高校駅伝で連覇した地元の長野東が１時間９分３３秒で今大会も連覇を果たした。全国レベルの駅伝で圧巻の４連勝。今年１２月の全国高校駅伝では大会３連覇、全国５連勝を目指す。

女子の２位は１時間１０分１秒で宮城・仙台育英、３位は１時間１０分５０秒で大阪薫英女学院だった。