ワンランク上の軽キャンパー特別仕様車

2026年2月21日から22日の2日間、東海地区最大級となるキャンピングカーの祭典「名古屋キャンピングカーフェア SPRING」が、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場／愛知県常滑市）で開催されました。

島根県益田市を拠点とし、千葉にもサテライトショップを展開している「スマイルファクトリー」のブースでは、限定仕様の軽キャンパー「オフタイムトラベラー2 ブラックパッケージ」に注目です。

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ベース車は、スズキの軽バン「エブリイ」のパートタイム4WD・CVTモデルです。

オフタイムトラベラーは、スマイルファクトリーの人気軽キャンパーシリーズで、複数のバリエーションを揃えています。

そんななかで今回出展されたオフタイムトラベラー2 ブラックパッケージの特徴は、一般的な軽キャンパーとは一線を画す、ワンランク上の“ラグジュアリー感”にあります。

また、アウトドアライフでの快適性や利便性だけでなく、日常でもシームレスに使い倒せる点にこだわったといいます。

外装では、「モスグレーメタリック」のボディに、マットブラック塗装を施したフロントバンパーやフードガーニッシュ、サイドデカールを装着。

さらにヨコハマのオールテレーンタイヤ「ジオランダー X-AT（14インチ）」とゴールド調のアルミホイールを組み合わせることで、ワクワク感と高級感を両立した、オトナ好みのスタイルを構築しています、

一方の内装は、ブラウンのレザーマットや木目を活かした家具類によって、落ち着きのあるシックな空間を演出。

収納スペースは、天井／サイドテーブルのポケット／ラゲッジ床下などにたっぷりと確保されています。

そして、“2タッチ”で取り外し可能なテーブルは、シーンに応じて車内／車外を手軽に自由に行き来します。

その他、天井などの“見えない部分”に断熱材を追加することで、季節を問わない快適性をサポート。もちろん、後席のサイドウィンドウには、網戸やロールカーテンを装着しています。

同モデルは、オトナ2人がゆったり眠れることや日常生活との両立を重視したシンプルな仕立てのため、キャンプや車中泊の際にはポータブル電源があると便利かもしれません。

ベーシックモデルの価格（消費税込み）は270万6000円で、Dハンドルやディスプレイオーディオなどのオプション装備によってグレードアップした会場の展示車は358万3800円を提示していました。

そもそもは限定30台という設定ですが、会場の担当者によると、反響次第では今後「定番モデル」への昇格もあり得るとのことでした。