38歳・笠りつ子が涙の復活V「これからも強く優しい私で」 佐久間朱莉ら2位
＜Vポイント×SMBCレディス 最終日◇22日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが終了した。首位と1打差で出た38歳・笠りつ子が4バーディ・2ボギーの「70」をマーク。トータル3アンダーで逆転し、5年ぶりのツアー7勝目をつかんだ。
【写真】笠りつ子、笑顔と大号泣
前半は2バーディ・1ボギーで回り、トップタイで後半へ。首位タイで迎えた最終18番では、バーディパットをしっかりと沈めて優勝が決定。何度もガッツポーズを繰り出し、歓喜の涙がこぼれた。優勝スピーチでは、「まさかまたこの舞台で話せるとは思っていませんでした。昨年シードを落としてしまい、自分を見つめ直しました。パットを一生懸命練習して、やっと優勝することができて、諦めなくて良かったなと思いました」と白い歯をこぼした。「これからどんな道があるか、私自身も分かりません。もっときついことや楽しいことがたくさんあるのかなと思います。これからも前を向いて、強く優しい私で戦っていきたいです」。そう話し、ギャラリーからの拍手喝采を受けた。トータル1アンダー・2位タイに女王・佐久間朱莉、菅楓華、神谷そら。トータルイーブンパー・5位タイには鈴木愛、イ・ミニョン（韓国）が入った。ホステスプロの吉田鈴はトータル4オーバー・11位タイ。復帰3戦目の小祝さくら、“キューティフル”ことパク・ヒョンギョン（韓国）はトータル5オーバー・14位タイで3日間を終えた。今大会の賞金総額は1億円。優勝した笠は1800万円を獲得した。【最終ラウンドの上位成績】優勝：笠りつ子（-3）2位：佐久間朱莉（-1）2位：菅楓華（-1）2位：神谷そら（-1）5位：鈴木愛（E）5位：イ・ミニョン（E）7位：菅沼菜々（+1）8位：河本結（+2）8位：安田祐香（+2）8位：政田夢乃（+2）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
Vポイント×SMBCレディス 最終結果
笠りつ子 プロフィール＆成績
ルール違反でネット炎上 笠りつ子「一人で泣いていた」
【前夜祭フォト】吉田鈴は淡いラベンダーのレースドレス
原英莉花が上位 米女子リーダーボード
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前半は2バーディ・1ボギーで回り、トップタイで後半へ。首位タイで迎えた最終18番では、バーディパットをしっかりと沈めて優勝が決定。何度もガッツポーズを繰り出し、歓喜の涙がこぼれた。優勝スピーチでは、「まさかまたこの舞台で話せるとは思っていませんでした。昨年シードを落としてしまい、自分を見つめ直しました。パットを一生懸命練習して、やっと優勝することができて、諦めなくて良かったなと思いました」と白い歯をこぼした。「これからどんな道があるか、私自身も分かりません。もっときついことや楽しいことがたくさんあるのかなと思います。これからも前を向いて、強く優しい私で戦っていきたいです」。そう話し、ギャラリーからの拍手喝采を受けた。トータル1アンダー・2位タイに女王・佐久間朱莉、菅楓華、神谷そら。トータルイーブンパー・5位タイには鈴木愛、イ・ミニョン（韓国）が入った。ホステスプロの吉田鈴はトータル4オーバー・11位タイ。復帰3戦目の小祝さくら、“キューティフル”ことパク・ヒョンギョン（韓国）はトータル5オーバー・14位タイで3日間を終えた。今大会の賞金総額は1億円。優勝した笠は1800万円を獲得した。【最終ラウンドの上位成績】優勝：笠りつ子（-3）2位：佐久間朱莉（-1）2位：菅楓華（-1）2位：神谷そら（-1）5位：鈴木愛（E）5位：イ・ミニョン（E）7位：菅沼菜々（+1）8位：河本結（+2）8位：安田祐香（+2）8位：政田夢乃（+2）
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