◇プロ野球・オープン戦 巨人ー楽天(22日、東京ドーム)

2番手としてマウンドにあがった戸郷翔征投手が、1回4失点を喫しました。

場面は1点ビハインドで迎えた5回。先発・則本昂大投手に続いて、戸郷投手がマウンドにあがります。先頭で迎えた楽天・中島大輔選手にはストレートでレフトフライに打ち取るも、続く小深田大翔選手へのインコース低めの球が死球となります。すると続く浅村栄斗選手のレフトへの当たりに、小深田選手が好走塁。ランナーコーチャーの制止を振り切り、一気にホームインを許し1点を失います。

さらに続くマッカスカー選手には、飛び込んだ若林楽人選手のグラブの先に落ちるレフトへの打球となり、この間にランナーが生還します。続く黒川史陽選手はセンターフライとし2アウトまで持ち込むも、ボイト選手への球は体をかすめる死球となりました。

2アウト1、2塁とし打席に迎えたのは、この日昇格し全打席ヒットと好調を見せる辰己涼介選手。ここでも打球をはじき返され、センターへの2点タイムリー3塁打とされました。

この日の戸郷投手は1回31球を投げ、被安打3、与死球2、4失点という内容でした。