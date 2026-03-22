防府競輪場の「第10回ウィナーズカップ」が最終日を迎え、9Rで「ガールズフレッシュクイーン」が行われた。北岡マリア（20＝石川）が捲った大浦彩瑛を最後の直線で捉え、快勝した。

「前々から戦おうと思っていた」と北岡。初手は大浦の後位2番手を確保。打鐘で半田がカマシ、大浦が最終バックで捉えに行く。冷静に勝負の時を待った北岡が直線でスムーズに車を伸ばして突き抜けた。

「素直にうれしい。2センターくらいから踏んだ。高木さんに差されたかと思ったけど、（決定）放送を聞いて分かった」と笑みを浮かべならが振り返った。

昨年7月にデビューした20歳。いきなり3Vを挙げ、このままV量産かと思われたが近況は頭打ちムードだった。

「今年に入ってからうまくいかず、2、3着と悔しい結果だったので1着で良かった」。最後に賞金の使い道を聞かれると、「何も考えていないけど、おいしいご飯を食べたい」と笑みを浮かべた。

◇北岡 マリア（きたおか・まりあ）2005年（平17）12月17日生まれ、石川県金沢市出身の20歳。25年5月、熊本でプロデビュー。師匠は西徹（石川・79期）。通算50戦25勝。通算取得賞金は935万円。1メートル64、61キロ。血液型A。