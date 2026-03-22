ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > シャッター半開きに入口が冷蔵庫！？ 正直、入りづらいけどウマ… シャッター半開きに入口が冷蔵庫！？ 正直、入りづらいけどウマい店！こだわりラーメンに新鮮馬刺しも！客がハマるワケを調査【それスタ】 シャッター半開きに入口が冷蔵庫！？ 正直、入りづらいけどウマい店！こだわりラーメンに新鮮馬刺しも！客がハマるワケを調査【それスタ】 2026年3月22日 16時0分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 入口がシャッター半開きだったり、扉が冷蔵庫だったり。正直、入りづらい店だけど、中はなぜか…大繁盛！人気のワケを調べてきました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 介護, 床暖房, 世田谷区, 神事, 横浜, 慰霊祭, ホテル, 商店街, 鎌倉, 井の頭線