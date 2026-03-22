起業家の溝口勇児氏が２２日、Ｘを更新し、暗号資産「ＳＡＮＡＥＴＯＫＥＮ」（サナエトークン）を巡る騒動で、トークンの設計、発行責任者として名乗り出ていた株式会社ｎｅｕの松井健氏のＸアカウントが凍結されたことに言及した。

松井氏はサナエトークン騒動直後、今月に入ってつくられたＸアカウントから「トークンの一切の業務について、私が運営する会社が行い、責任を負ってきた」と謝罪し、話題となった。

その後、情報発信は溝口氏がＣＥＯを務める「Ｎｏｂｏｒｄｅｒ」公式Ｘに一本化されていたが、２１日に週刊誌報道に反論する形で長文をポスト。その後、アカウントは凍結された。

溝口氏はＸに「松井氏についてる弁護士とのやりとりが本当に大変。なんか松井氏のアカウントが凍結されたのがおれのせいだと思ってるみたい笑。そんなわけないのはＸをそれなりにやってる人ならわかると思うけど。『なぜ溝口さんの投稿が原因じゃないって言えるのですか？その理由を説明してもらえますか？』だって」と苦笑いした。

もっとも凍結された理由が分からないとして「今回の凍結はたしかに理解しづらいのはある。規約違反ではないし、過激な誹謗中傷やなりすましでもスパムでもない」と首をかしげ、ユーザーに考えられる凍結理由の投稿を呼びかけていた。