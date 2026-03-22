元日向坂46加藤史帆、美肩のぞくオフショル私服姿「プライベート感がたまらない」「メガネ姿も似合ってる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/22】元日向坂46の加藤史帆が3月21日、自身のInstagramを更新。オフショルダー姿を公開し、話題となっている。
【写真】28歳元人気坂道メン「大人の色気がすごい」色白素肌のぞくオフショル姿
加藤は、髭とメガネの男性の絵文字を添えてプライベート感あふれる写真を投稿。絵文字と同じ黒ぶちメガネをかけ、グラスを口元に運ぶリラックスした姿を披露した。濃いグレーのオフショルダーのトップスを着用し、透き通るような肌と美しい肩のラインが際立っている。
この投稿は「プライベート感がたまらない」「大人の色気がすごい」「メガネ姿も似合ってる」「肌の透明感が異次元」「美しすぎる」「乾杯したい」「魅力が爆発してる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】28歳元人気坂道メン「大人の色気がすごい」色白素肌のぞくオフショル姿
◆加藤史帆、美肩輝くオフショルコーデ披露
加藤は、髭とメガネの男性の絵文字を添えてプライベート感あふれる写真を投稿。絵文字と同じ黒ぶちメガネをかけ、グラスを口元に運ぶリラックスした姿を披露した。濃いグレーのオフショルダーのトップスを着用し、透き通るような肌と美しい肩のラインが際立っている。
◆加藤史帆の投稿に反響
この投稿は「プライベート感がたまらない」「大人の色気がすごい」「メガネ姿も似合ってる」「肌の透明感が異次元」「美しすぎる」「乾杯したい」「魅力が爆発してる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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