#ババババンビ・神南りな、“透け感”衣装で新たな魅力
アイドルグループ・#ババババンビの神南りなが、16日発売の『週刊プレイボーイ』13＆14号（集英社）のグラビアに登場した。
【別カット】透明感あふれる瞳が魅力の神南りな
神南は、#ババババンビの緑色担当。2024年3月に日本武道館でのワンマンライブ公演を行い、新メンバーとしてお披露目。2025年5月からは新体制初となる全国ツアーがスタートし、8月にはLINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）にてツアーファイナルの開催。昨年11月にグループの解散を発表し、3月28日グループラストなる解散ライブを恵比寿ガーデンホールにて行われる。
今回のグラビアでは、“透け感”のあるワンピースタイプの水着などこれまでとは異なる衣装で新たな魅力を見せている。また、今号では、#ババババンビのメンバーである宇咲もグラビアに登場している。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDには宮部のぞみ、そのほか杉本有美、虹咲カリナ、高橋かの、和地つかさ、菊池桃子が登場する。
【別カット】透明感あふれる瞳が魅力の神南りな
神南は、#ババババンビの緑色担当。2024年3月に日本武道館でのワンマンライブ公演を行い、新メンバーとしてお披露目。2025年5月からは新体制初となる全国ツアーがスタートし、8月にはLINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）にてツアーファイナルの開催。昨年11月にグループの解散を発表し、3月28日グループラストなる解散ライブを恵比寿ガーデンホールにて行われる。
今回のグラビアでは、“透け感”のあるワンピースタイプの水着などこれまでとは異なる衣装で新たな魅力を見せている。また、今号では、#ババババンビのメンバーである宇咲もグラビアに登場している。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDには宮部のぞみ、そのほか杉本有美、虹咲カリナ、高橋かの、和地つかさ、菊池桃子が登場する。