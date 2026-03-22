昨季まで巨人2軍監督を務めていた桑田真澄氏（57）が、22日放送の読売テレビ「球界レジェンド大激論！プロ野球開幕直前！そこまで言って委員会npb」（後3・00）に出演し、球界で議論されているルール変更について自身の考えを示した。

球界のご意見番たちが多数出場する、プロ野球の開幕前特番。歴史から名将のエピソードを語ったり、ピッチクロックなどの新ルールについて激論を交わした。

番組では、各チームのキャンプを見学に来たガチ勢のファンに取材。「絶対に許せない」ルール変更として、高校野球などでの7イニング制、DH制、タイブレーク、飛ぶ（飛ばない）ボール、ピッチクロックなどについて是非を話し合った。

DH制はパ・リーグが75年から導入しており、高校野球では開催中の選抜高校野球大会で初導入。来年からはセ・リーグで導入されることが決まっている。セ・リーグでの導入について聞かれた桑田氏は「反対です」と答えた。

「僕が打撃が好きだからというのはあるんですけど、ピッチャーが打席に立つことによって、いろんな学びがあるんですね。たとえばまっすぐの後にカーブが来たら、こんなに緩急って打ちづらいのかって。インサイドを見せられた後に、外のスライダーはそんな遠くに見えるのか。投球術につながるんです」

桑田氏らしい意見だが、元広島監督の野村謙二郎氏は「打席に入って投球が勉強になるって言うの、たぶん桑田だけだよ？」といじり、笑わせていた。

桑田氏は投手としての成績もさることながら、打撃の良さでも知られた。高校野球の甲子園通算本塁打数は6本で、チームメートだった清原和博氏の13本に次ぐ歴代2位タイの成績を残している。