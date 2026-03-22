Xで投稿

米大リーグ、パドレスのフェルナンド・タティスJr.外野手が日本の大手飲料メーカー「伊藤園」と契約したことを受け、米記者が“いらぬ”心配をしている。米サンディエゴのスーパーで販売されている同社飲料「お〜いお茶」のパッケージがどうなるのか気になっているようだ。

米スポーツメディア「スポーティング・トリビューン」のマーティ・キャスウェル記者が21日、自身のXを更新。「タティスJr.が伊藤園と契約したのは素晴らしいことだが、日系スーパーのサンディエゴ店舗で、今の男性が差し替えられちゃうのかが気になってる！」と投稿した。現在、米サンディエゴのスーパーで売られている「お〜いお茶」は大谷翔平投手（ドジャース）のパッケージが使われている模様だが、新たにタティスJr.も契約したことで、今後が気になっているようだ。

この投稿にはファンからもさまざまな反応が集まった。

「タティスには、彼自身の好みと西洋人の好みに合う特別な味が必要だ」

「最近日本に行ったけど、茶畑で侍姿のオオタニのポスターは至る所にあるよ」

「ミツワ（日系のスーパー）なら心得ているはずだ」

タティスJr.はWBCの会見で、机上にあった「お〜いお茶」を持ち「Call Me」とアピール。それを見た伊藤園から本当に契約のオファーを受け、「お〜いお茶」1年分が提供されることが決まった。

大谷は伊藤園を筆頭にニューバランス、JAL、セイコー、興和、コーセーなど約20社と契約。米スポーツビジネスメディア「スポルティコ」は、スポンサー収入と記念品販売で1億2500万ドル（約199億円）の収入になると報じている。



（THE ANSWER編集部）