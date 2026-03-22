19日のメイン11R「JRA交流 藻川特別」（ダート1400メートル、10頭立て）では、小牧太（58）騎乗の1番人気ワンダーブリング（牡4＝田中範、父デクラレーションオブウォー）が勝利。園田再開後初のJRA交流競走で、JRAから参戦した6頭を退けて9連勝を飾った。

逃げたJRAの城戸義政騎乗イーサンハンター（牡5＝栗東・宮地、父アジアエクスプレス）をぴったりマーク。最終直線での追い比べではゴール直前まで決着がつかなかったが、最後にアタマ一つ抜け出した。

小牧は園田再開後の17、18、19日の3日間ともメイン11Rを勝利。「やっぱりJRAの馬は速い。差し返されそうだった」と手を焼きながらも「思った以上に走ってくれているし、よく頑張ってくれている」と10連勝表彰「特別敢闘馬」に、あと1と迫った相棒を称えた。

あさって24日には高知競馬場で行われる黒船賞（Jpn3・ダート1400メートル）でエコロクラージュ（牡7＝保利平、父コパノリッキー）に騎乗予定。11日には船橋競馬場で行われたダイオライト記念（Jpn2・ダート2400メートル）でオディロン（牡7＝森沢、父キタサンブラック）が兵庫所属馬として初勝利を収めたことに触れ「それに乗っていきたい」と色気を見せていた。