G2・阪神大賞典

22日に行われた中央競馬で、武豊騎手が前人未到の大記録を達成した。G2・阪神大賞典（阪神芝3000メートル）をアドマイヤテラ（牡5、友道）で制し、デビュー40年連続JRA重賞制覇。勝ち時計3分2秒0はレコード。阪神競馬場は大歓声に包まれた。

15日に57歳の誕生日を迎えたスーパースターが、また金字塔を打ち立てた。これまで8勝を挙げている阪神大賞典。騎手の腕が問われる長距離戦で、アドマイヤテラを巧みに導いた。

道中は中団に構えると、ゆったりと追走。最後の直線に向くころには先頭を射程圏に。あっさりと2着馬をかわし、3馬身差をつけて完勝した。

1987年のデビューから競馬界の第一線で戦い続け、勝利を重ねてきた武豊。昨年の最初の重賞勝利は6月1日、アドマイヤテラで制したG2・目黒記念。同じパートナーで、今年も最初の重賞タイトルをゲットした。

カンテレ中継内のインタビューで記録について振られた武豊は「なんの記録だろう？」ととぼけた上で、「去年も最初の重賞がこの馬だったので。ほんとになって嬉しい」と話した。「多くの馬と多くの関係者のおかげ。ずっと続けていきたい。伸ばしていきたい」と来年以降の記録継続にも意欲を燃やした。

アドマイヤテラは父レイデオロ、母アドマイヤミヤビ（母の父ハーツクライ）の血統で通算13戦6勝。重賞は2勝目となった。



（THE ANSWER編集部）