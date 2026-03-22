元中日監督の落合博満氏（72）と、元DeNA監督の中畑清氏（72）が22日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。日本代表「侍ジャパン」が準々決勝で敗れたベネズエラが優勝したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）についてコメントした。

駒田健吾アナウンサーが「井端監督、退任の意向を示しているということなんですけれども、次の監督さんもまたチームづくり、どうでしょうか、課題はありますか？」と聞くと、落合氏は「大変だと思いますよ。まず、どうやってメンバーを集めるのか。国内で出たくないっていう人もいますから。必ずNPBで選考した選手が出てくるわけではないんですよ」と指摘。

これに中畑氏が「オチ、やったら？監督」と勧めると、落合氏は「ばか言うなよ」と一蹴。駒田アナが「もし本当にオファーが来たらどうされます？」とさらに問うと、落合氏は「いやあ、もうその時は76ですから。76でグラウンド立つなんていうのはちょっと考えづらいです」と回答。中畑氏はすぐさま「ちゃんと計算してるじゃん」とツッコミ。

駒田アナが「ちなみに中畑さんは？」と聞かれると、中畑氏は「考えますねえ」と答えていた。