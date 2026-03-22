栃木県佐野市のブランドキャラクター「さのまる」が２月に誕生１５周年を迎えた。

ゆるキャラブームが落ち着く中でも、依然、人気を保ち続け、佐野の認知度向上に一役買う。１５年の歩みを振り返る。（木村彩乃）

「かわいい☆」

２月２１日、佐野市あくと町の葛生あくとプラザで開かれた１５周年を祝うイベントに、帽子やタオル、トートバッグなどグッズを身につけたファン約３５００人が詰めかけ、さのまるの姿に感嘆を漏らした。

イベントに参加したファン歴１０年という鹿沼市の会社員（３８）は「誰でもとりこになる魅力がある。さのまるは佐野に尽くし、たくさん愛されてきた。これからもずっと頑張ってほしい」とエールを送った。

２０１０年前後、全国的にゆるキャラブームが到来した。愛らしいキャラクターで我が町をＰＲしようと、多くの自治体でゆるキャラが誕生した。さのまるもこうした流れの一つだ。市内外からデザイン案３４件、キャラ名５２１件の応募があり、いずれも市内在住者の案が採用され、佐野のＰＲ大使として期待された。

ただ、最初から圧倒的な人気があったわけではない。１１年に参加した全国のゆるキャラを集めたグランプリで２０位とふるわず。

「かわいらしい顔やネーミング。人気が出る要素はそろっている」。元市総合政策部長・大木聡さん（６４）は信じ、市職員の有志で優勝を目指した。県外のイベントにさのまるが出演する際、市の予算では、同行職員は数人なので、有志が自費で遠征し、チラシを配布。ゆるキャラブームの火付け役、滋賀県彦根市の「ひこにゃん」にヒントをもらいにいくこともあった。地道な活動が実を結び、１３年に悲願のグランプリ優勝を果たした。

戦略も功を奏する。ブームにのっかり、観光や物産ごとにキャラを作る自治体も多い中、佐野市は「キャラをさのまる一本にすることで、市民やファンの愛着が集中するようにしてきた」（市広報ブランド推進課）という。

２月現在、さのまるサポーターズ（ファンクラブ）には、無料会員で約２４００人が登録。ふるさと納税制度を活用したプレミア個人会員（５０００円以上の寄付）に今年度は、約２４０人、企業・団体会員（１万円以上の寄付）は約１２０口の入会があったといい、さのまるは名実ともに佐野のブランド価値向上を担う存在となっている。

大木さんは「あっという間の１５年だった」と振り返りつつ、「未来永劫（えいごう）愛され続けるキャラクターでいてほしい」と願った。