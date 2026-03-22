飼い主さんから売られたケンカを買った猫さん。次々と繰り出される手に向かって、可愛すぎる反撃を見せてくれたそうで…？

微笑ましすぎるふたりのやりとりは、記事執筆時点で99万回再生の大反響！「世界一カワイイ攻撃」「心臓握りつぶされるくらいときめいてしまった」など、国内外から多くのコメントが寄せられています。

【動画：ネコの前に手を出して『ケンカ』を売った結果→飛びかかってきて…『愛のこもったやり取り』】

ケンカ(?)のスタート

YouTubeチャンネル『モアクリ』に投稿されたのは、ケンカを売る飼い主さんと買った猫さんの微笑ましいやりとりの様子。登場したのは、撮影当時1歳頃の「モアレ」ちゃんです。

飼い主さんはこの日、手を使ってモアレちゃんにケンカを売ってみたのだそう。正確には手を使ってのじゃれ合いを楽しむそうで、猫飼いさんなら誰しもやったことがあるのではないでしょうか。まずは何かを掴もうとするように広げた手を動かして、誘ってみると…。

可愛すぎるモアレちゃんの攻撃

モアレちゃんはハグをするように飛びついて、ガブッと甘噛み！飼い主さんのケンカを買って、やる気満々な様子です。人差し指1本を向けるとペロペロと舐めて手のひらには噛みつき、さらには体をひねりながら飛びつく猫さんらしい動きも見せてくれたのだといいます。

飼い主さんとのじゃれ合いを存分に楽しんでいる様子のモアレちゃんは、狩猟本能が刺激されたこともあってか、興奮で瞳孔が開いたまんまるおめめになっていたそう。高めの甘い鳴き声も相まって、思わずキュンとしてしまうほどの愛らしさです。

とことん楽しんで

その後も、モアレちゃんはキュルンとした瞳で飼い主さんを見上げたかと思うと、ジャンプで飛びついてきたり。わしゃわしゃと動く手を完全に獲物として認識し、イカ耳になりながら狙う姿も見せていたのだといいます。

何度飛びかかってもきちんと手加減してくれている様子から、飼い主さんへの信頼の深さがうかがえるモアレちゃん。しばらくすると、床にゴロン。大好きな飼い主さんとたっぷりとじゃれ合い、満足した様子なのでした。

投稿には「これは…可愛すぎる…耐えられない…」「萌えつきた」「どう見てもいちゃついているようにしか見えないんだがw」「モアレちゃんの鳴き方が個性的ですごく可愛いです」「爪立てないで賢い猫ですねぇ」「うちの猫も親指と人差し指の間を口撃してくるw」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『モアクリ』では、モアレちゃんと後輩猫「クリエ」ちゃんの日常の様子が投稿されています。子猫時代から18歳となった現在まで、モアレちゃんの可愛い姿もたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「モアクリ」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。