︎タウリンとは

猫が必要とする栄養素の中にタンパク質があります。タンパク質は体を構成する重要な成分であり、約20種類のアミノ酸から構成される化合物です。20種類のアミノ酸の配列を変えることで、異なるタンパク質を生み出すことができます。

アミノ酸は生体内で合成することができるものと、できないものがあります。体内で合成できないアミノ酸は食物中から摂取する必要があり、「必須アミノ酸」と呼ばれます。

この必須アミノ酸は動物種によって異なり、人はトリプトファン、リシン、メチオニン、フェニルアラニン、スレオニン、パリン、ロイシン、イソロイシン、ヒスチジンの9種類です。

犬はこの9種類にアルギニンを加えた10種類となります。猫は犬の10種類にタウリンを加えた11種類が必須アミノ酸です。

つまり猫はタウリンを体内で作ることができないため、食事から取り入れなければなりません。

︎タウリンの役割

タウリンの主な役割は以下の通りです。

胆汁酸の合成 免疫機能の保持 視力に必要な網膜機能の維持 心臓の収縮運動 生殖機能の保持

特に重要なのが胆汁酸の合成です。

胆汁酸とは、肝臓で作られる消化酵素であり、脂肪分を消化分解する働きがあります。猫はタウリンがなければこの胆汁酸を作ることができず、脂肪を消化吸収できなくなってしまいます。

︎タウリン欠乏症の症状

タウリンが不足すると起きる症状は以下の通りです。

拡張型心筋症 網膜変性 消化不良 流産、胎児奇形、低体重子猫

この中でも最も早くタウリン不足の症状が現れるのが網膜です。

猫は視力が落ちることで、物にぶつかりやすくなったり、夜や暗い場所に出歩くことを避けるようになります。

また、タウリンが不足することで心臓の収縮運動が弱くなり、前より遊ばなくなる、寝てる時間が増えるなど活動性の低下もみられるようになります。

︎タウリンが不足する原因

タウリンは猫の必須アミノ酸であり、日本で売られている総合栄養食にはドライフードであってもウェットフードであっても必ず必要量のタウリンが含まれています。そのため体重に合った量の総合栄養食を与えていれば特に心配する必要はありません。

フードを購入する際には、必ず裏面の表記を確認し「総合栄養食」と書かれているものを主食に選びましょう。「栄養補助食」と書かれているものはいわゆる「おやつ」でありタウリンが含まれない場合もあります。

また、手作りのご飯を猫に与えている場合や人のご飯を与えている場合、ドッグフードを与えている場合にもタウリン不足する事が多く注意が必要です。

時々、犬と猫を両方飼っている場合に猫にもドッグフードを与えてしまう方がいますが、ドッグフードにはタウリンは含まれていない商品もあるため、猫にはキャットフードを与えましょう。また、食事を手作りする場合にはサプリメントなどでタウリンを補給するようにしましょう。

︎まとめ

猫は不調を隠す生き物です。そのためタウリン不足も気づいた時には、目が見えなくなっていたり、心臓に負担がかかっていたりすることも少なくありません。

だからこそ症状が出る前に正しい食事選びが重要になってきます。

今日の食事についてしっかりと考えて、愛猫の健康と生活の質を守りましょう。

(獣医師監修：葛野宗)