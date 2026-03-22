◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

１月から巨人担当になった。異動を聞いた時は、うれしさと同時に「こんな私に務まるのか」と不安が襲ってきた。最初に任されたのはルーキーの取材。昨年までアマチュア野球を担当していたため、幸いにも知っている選手がほとんどだった。中でも育成ドラフト１位の冨重英二郎投手（２４）＝ＢＣ神奈川＝は、記憶に残る選手の一人だ。

東海大相模から国際武道大を経て、社会人チーム「バイタルネット」に入社。登板機会に恵まれなかったことから退社を決意し、ＮＰＢ入りを目指すために地元・神奈川の独立チームに入団して努力を重ねていた。はい上がろうとする姿勢は、数々の選手を取材してきた中でも特に思い入れがあった。ドラフト会議で指名されたときは、自分のことのようにうれしかった。巨人の取材先であいさつすると「覚えていますよ」とさわやかに笑っていた。

入団後は育成ながらも存在をアピール。３月６日に２軍、３軍紅白戦で初めて実戦に出場すると、１０日のソフトバンクとのオープン戦で早速１軍デビュー。「緊張しかなかった」と先頭に四球を与えたが、１回０封で結果を残した。

今回はスポットでの１軍参加だったため、１４日からは再び２軍に合流。「いい経験になりました。１軍の空気感を味わえただけで変われたと感じています」。そう語る左腕の表情は、これまでよりも引き締まっていて、頼もしかった。いつか満員の東京ドームで投げる日が来たら、彼の良さを存分に伝えられるような記事を書きたい。（巨人担当・北村優衣）

◆北村 優衣（きたむら・ゆい） ２０２５年入社。笑顔と元気がモットー。