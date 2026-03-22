◆第７４回阪神大賞典・Ｇ２（３月２２日、阪神競馬場・芝３０００メートル＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権、良）

伝統の長距離重賞が１０頭立てで行われ、２番人気のダノンシーマ（牡４歳、栗東・中内田充正厩舎、父キタサンブラック）は３着。重賞初挑戦Ｖはならなかった。

母に米Ｇ１馬を持ち、２３年セレクトセール１歳馬部門で３億１０００万円の値が付いた高額馬。デビューから適度にレース間隔を空け大事に使われ、今回は９戦目。昨年９月の兵庫特別（２勝クラス）から３連勝していたが、ストップしてしまった。当レースで過去３度の２着を経験している川田将雅騎手だが、またしても勝利には手が届かなかった。

勝ったのは武豊騎手騎乗で１番人気のアドマイヤテラ（武豊騎手で、勝ち時計は３分２秒０。２２年菊花賞でアスクビクターモアがマークした３分２秒４を上回るコースレコードでの勝利。２着は６番人気のアクアヴァーナル（坂井瑠星騎手）が入った。

川田将雅騎手（ダノンシーマ＝３着）「３０００メートルで、現状できる精いっぱいの走りをしてくれました。いい経験になりました」