◆センバツ第４日 ▽１回戦 山梨学院―長崎日大（２２日・甲子園）

昨秋の関東大会覇者・山梨学院が、初戦で長崎日大と激突。２３年春以来の頂点を目指し、「２番・一塁」で先発出場した最速１５２キロの投打二刀流・菰田陽生（３年）が衝撃の“初スイング弾”をかっ飛ばした。

初回１死で相手先発の古賀友樹に対すると、初球の高めに入ったカーブを強振。快音を残した打球は左翼ポール際へと伸び、そのまま左翼席へ着弾した。まさに打った瞬間の豪快アーチに、菰田は一塁を回ったところで右手を挙げてガッツポーズ。甲子園はどよめきに包まれた。昨春のセンバツでは２回戦で西日本短大付（福岡）に敗れており、「去年の悔しい思いを甲子園で返せるように頑張りたい」と気合十分だったプロ注目の怪物が、いきなり聖地を沸かせた。

怪物の衝撃の一発にネットも沸騰。一発直後にはネット上に「菰田陽生さん、いきなりえげつないホームランを放つ」、「出た！ 右のオオタニサン やはりデカいし、すごい当たり 目が離せません」、「菰田陽生さん、相変わらずサイズ感おかしくて笑うわ」、「山梨学院の菰田がいきなりホームラン！ しかし、デカいなあ。高校生で１９４ｃｍ、１０１ｋｇとは 高校時代の大谷は身長１９０ｃｍオーバーだったけど、めっちゃ細かった。菰田はまさに規格外。投げては１５０ｋｍ以上だし」などの驚がくの声が殺到。

「菰田陽生さん、１年飛び級して千葉ロッテマリーンズの三塁を守りませんか？」、「菰田陽生くん、プロ以降も甲子園でたくさんプレーしたくないですか？西宮でお待ちしております。阪神タイガースで縦縞、似合うと思います」、「菰田陽生さま、ぜひ中日ドラゴンズへ」、「第一巡選択希望選手 広島東洋 菰田陽生 投手 山梨学院」、「これはヤクルトドラ一菰田陽生」、「菰田陽生さん、メジャーに帰ろう」など各チームのファンによる“スカウト合戦”が早くもスタートしていた。